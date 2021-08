Orior rebondit au 1er semestre, relève partiellement ses prévisions

Zurich (awp) - Le groupe alimentaire Orior a augmenté sa performance financière en première partie d'année, progressant autant au niveau des recettes que de la rentabilité. Face à ces solides chiffres, la direction a partiellement relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le chiffre d'affaires net du groupe zurichois a progressé de 1,6% sur un an à 291,9 millions de francs suisses, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) a bondi de 70,7% à 17,1 millions, a précisé Orior mardi dans un communiqué. La marge opérationnelle a quant à elle augmenté de 2,4 points à 5,9%.

Le bénéfice s'est pour sa part fixé à 13,5 millions de francs suisses, en très forte hausse de 62,3% comparé au premier semestre 2020 qui avait été touché de plein fouet par la première vague de Covid-19.

L'ensemble des chiffres-clés dévoilés par la société ont dépassé les projections des analystes consultés par AWP.

La direction table sur une poursuite de la lancée en seconde partie d'année, confirmant dans la foulée l'objectif de recettes annuelles entre 605 et 615 millions de francs suisses. La marge opérationnelle brute (Ebitda) a par contre été relevée entre 10,2% et 10,5%, contre 9,8% et 10,2% dans les précédentes prévisions.

al/jh