Orior voit son bénéfice reculer malgré la croissance des recettes

Zurich (awp) - Le groupe alimentaire Orior a essuyé au premier semestre une baisse du bénéfice net, alors que ses ventes ont progressé. L'entreprise zurichoise a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année en cours.

Les recettes ont crû de 5,9% à 309,19 millions de francs suisses, tandis que la croissance organique a atteint 7,7%. Les segments International et Convenience ont soutenu la performance, notamment grâce aux produits alternatifs à la viande et à la croissance dans les pays du Benelux.

Le résultat opérationnel (Ebitda) a toutefois essuyé un repli de 2,7% à 30,24 millions, pour une marge afférente de 9,8% après 10,6% lors de la période de comparaison. La forte hausse des coûts de production a pesé sur la rentabilité, malgré les hausses de prix consenties au printemps.

Le bénéfice net a reculé de 3,9% à 12,96 millions de francs suisses.

Les chiffres sont globalement en ligne avec les prévisions du consensus de l'agence AWP. Les ventes étaient attendues à 307,6 millions en moyenne et le bénéfice net à 13,5 millions.

Orior est optimiste pour la suite de l'exercice et relève ses prévisions de ventes, qui doivent atteindre entre 645 et 660 millions. La fourchette précédente oscillait entre 639 et 654 millions. La situation au niveau des coûts de production, en particulier de l'énergie et de certaines matières premières, devrait se compliquer davantage. La marge Ebitda est toujours escomptée entre 10,0% à 10,3%, après 10,4% en 2021.

Le groupe annonce également la nomination de Milena Mathiuet, chargée notamment des relations avec les investisseurs, au sein de la direction.

