Orkla ASA figure parmi les 1ers groupes industriels norvégiens. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication de produits alimentaires et de biens de consommation (94,9%) : aliments (pizzas, sauces, produits de mer, repas préparés, fruits, chocolats, ingrédients, produits d'épicerie, etc.), produits de consommation (détergents, produits textiles, cosmétiques, d'hygiène personnelle, etc.), produits d'entretien de la maison, produits de nettoyage professionnel, etc. ; - production d'énergie hydroélectrique (4,7%) ; - gestion de sociétés de portefeuille (0,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Norvège (25,6%), Suède (18,8%), Finlande et Islande (10,4%), Danemark (9,7%), Europe (25,4%), Pays baltes (4%) et autres (6,1%).

Secteur Transformation des aliments