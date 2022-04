La société norvégienne Orkla change de PDG, pour donner plus d'autonomie à chaque entreprise

Selte, membre non exécutif du conseil d'administration d'Orkla depuis 2014, sera chargé d'accélérer la transformation du groupe, a déclaré la société, ajoutant qu'elle cherchera à créer davantage de valeur pour les actionnaires en donnant à chaque entreprise plus d'autonomie et de responsabilité.

"Nous entrons maintenant dans une phase qui appelle une nouvelle forme de leadership", a déclaré le président du conseil d'administration d'Orkla, Stein Erik Hagen, qui est également le principal actionnaire du groupe.

De son côté, Selte a déclaré dans un communiqué que la société adoptera une approche plus dynamique de son portefeuille, sans pour autant réduire sa concentration sur ses plus grands marchés et catégories.

"Nous serons également ouverts aux cessions, aux partenariats ou à la cotation en bourse des entreprises si nous le jugeons opportun", a-t-il déclaré.

Les entreprises d'Orkla dans la région nordique et baltique ainsi qu'en Europe centrale et en Inde comptent environ 21 500 employés, fabriquant des produits allant des pizzas surgelées et des snacks aux brosses à dents et aux détergents.