Orkla ASA annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022

Orkla ASA a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 14 291 millions de NOK, contre 11 772 millions de NOK l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 1 277 millions de NOK, contre 1 037 millions de NOK un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 1,28 NOK par rapport à 1,04 NOK l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 1,28 NOK, contre 1,04 NOK l'année précédente. Pour les six mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 27 562 millions de NOK, contre 23 275 millions de NOK l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 2 359 millions de NOK, contre 2 184 millions de NOK l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 2,37 NOK par rapport à 2,19 NOK l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 2,37 NOK par rapport à 2,19 NOK l'année précédente.