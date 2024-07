Orla Mining Ltd. est une société d'exploration aurifère. La société a deux projets aurifères importants : Camino Rojo, situé dans l'État de Zacatecas, au Mexique, et South Railroad, situé dans le Nevada, aux États-Unis. La mine d'or oxydé de Camino Rojo est une mine d'or et d'argent à ciel ouvert et à lixiviation en tas. La propriété, détenue à 100 %, couvre plus de 130 000 hectares et contient d'importantes ressources minérales d'oxyde et de sulfure. La société développe également le projet South Railroad, un projet d'exploitation d'or à ciel ouvert et à lixiviation en tas, en phase de faisabilité, situé sur la tendance Carlin au Nevada. Ses actifs comprennent la propriété de Pony Creek, détenue à 100 %, un ensemble de terrains d'exploration de 4 500 hectares, situé à côté de la propriété South Railroad de la société, au cœur de la tendance Carlin, dans le Nevada. Elle possède également la propriété Green Springs, située à l'extrémité sud de la tendance Cortez. Elle possède également 100 % de Cerro Quema, au Panama, qui comprend un projet aurifère à ciel ouvert et à lixiviation en tas en phase de préfaisabilité, une ressource de sulfure de cuivre et d'or, ainsi que diverses cibles d'exploration.

Secteur Or