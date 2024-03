ORLEN Spó?ka Akcyjna (ex Polski Koncern Naftowy ORLEN Spó?ka Akcyjna) est spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - raffinage de pétrole brut (47,4%) ; - distribution de produits pétroliers (23,5%) : distillats moyens (54,3% du CA), distillats légers (37,6%) et autres (8,1%) ; - production et distribution d'électricité (9,7%) ; - distribution de gaz naturel (9,3%) ; - fabrication de produits pétrochimiques (8,8%) ; - exploration et extraction de ressources minières (1%) ; - autres (0,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Pologne (58,8%), République tchèque (10,8%), Allemagne (9,1%), Lituanie/Lettonie/Estonie (6,3%) et autres (15%).

