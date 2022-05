CHARBONE Hydrogène annonce la signature d'une entente de principe avec GAUSSIN pour la fabrication et la commercialisation de véhicules à hydrogène au Canada

BROSSARD, Québec, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV:CH) (« CHARBONE ») est heureuse d'annoncer la signature, en date du 23 mai 2022, d'une entente de principe d'investissement (l’« Entente de principe ») avec GAUSSIN SA (« GAUSSIN »), en vertu de laquelle CHARBONE a l’intention d’investir afin d’acquérir une licence exclusive de la technologie de GAUSSIN pour la fabrication, la commercialisation, le marketing, la distribution et la vente de véhicules hors-route pour la logistique (les « Véhicules »). La finalisation de l’Entente de principe demeure sujette à la signature, entre GAUSSIN et CHARBONE, d'un contrat de licence définitif d’une durée de 20 ans avec droit de sous-licence (le « Contrat de licence industrielle et commerciale ») d'ici au 22 juin 2022.



CHARBONE a l'intention de sous-licencier la technologie à une nouvelle coentreprise qui sera formée au Canada (la « Coentreprise ») pour accélérer le déploiement des véhicules à hydrogène intelligents et à zéro émission de GAUSSIN ainsi que les tracteurs de terminaux, avec comme marché cible les ports maritimes et les centres de logistiques du Canada, dont CHARBONE, GAUSSIN et Os-Orizon SA, une société de gestion privée, détiendront 51 %, 39 % et 10 %, respectivement.

"Avec cette nouvelle annonce d'un partenariat stratégique avec le groupe GAUSSIN, CHARBONE met à la disposition de ses clients des solutions durables et renforce l'écosystème et l'utilisation de l'hydrogène vert afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles sur le marché nord-américain," a déclaré Dave Gagnon, Chef de la direction et président de CHARBONE. "L'expérience de GAUSSIN dans la fabrication d’une gamme complète de véhicules non polluants, fiables et haut de gamme, combinée à l'expérience de la haute direction de CHARBONE dans les stratégies de financement et dans l'assemblage de grands systèmes complexes, est essentielle au succès de ce projet de coentreprise ainsi que pour la décarbonisation de l'économie canadienne et nord-américaine. »

« Ce partenariat stratégique avec CHARBONE est une excellente nouvelle à plusieurs titres. Il valide notre stratégie de licences et ouvre des perspectives considérables pour GAUSSIN en Amérique du Nord. Il démontre une nouvelle fois l'esprit pionnier du groupe, qui va permettre la fabrication de véhicules propres et de haute technologie au Canada. Je me réjouis aussi de l'impact environnemental de ce partenariat. CHARBONE produit de l'hydrogène vert et le succès de notre collaboration va démontrer au marché le potentiel remarquable de cette énergie pour la mobilité de demain », a déclaré Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.



À propos de CHARBONE

CHARBONE est un groupe canadien d’hydrogène vert implanté en Amérique du Nord. La stratégie de l'entreprise consiste à développer des installations et des hubs régionaux d'hydrogène modulaires et expansible. Par l'acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis et au Canada, CHARBONE pourra produire des molécules vertes de dihydrogène à partir d'une énergie fiable et durable et se distinguer comme fournisseur de solution écologique pour les entreprises industrielles et commerciales.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'ingénierie qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe le transport de marchandises et de passagers, les technologies autonomes permettant des solutions d'auto-conduite, tels que les véhicules autoguidés, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et piles à combustible à hydrogène. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires, les aéroports, la logistique et la mobilité des personnes. Le groupe a développé des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale. GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui sont des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « avoir l’intention de », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « estimer » ou d’autres termes similaires. Plus précisément, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant la commercialisation prévue par CHARBONE et les opportunités commerciales d'approvisionnement et de logistique liées à l'hydrogène vert, la négociation et la conclusion du Contrat de licence industrielle et commerciale entre CHARBONE et GAUSSIN, la formation prévue de la Coentreprise, et le calendrier prévu de ces événements. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes, les estimations ou les projections de la direction respective de CHARBONE concernant les résultats ou les événements futurs, sur la base des opinions, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date où les énoncés sont faits. Bien que CHARBONE estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, et on ne devrait pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs, puisque des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs clés qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prospectives, citons : la réussite ou non de CHARBONE et de GAUSSIN dans la négociation et la conclusion du Contrat de licence industrielle et commerciale, la formation de la Coentreprise, ainsi que le délai prévu. Les déclarations prospectives peuvent être affectées par des risques et des incertitudes liés aux activités de CHARBONE.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, CHARBONE n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Coordonnées

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :