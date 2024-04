Orogen Royalties Inc. est une société de redevances et d'exploration minière. La société se concentre sur la création et l'acquisition de redevances organiques sur des découvertes de métaux précieux et de base dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Elle possède un portefeuille diversifié de redevances sur les métaux précieux et de projets d'exploration du cuivre, de l'or et de l'argent au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Argentine et au Kenya. La société a deux secteurs d'activité : les redevances minières et la génération de projets d'exploration minière. Elle possède également une base de données géologiques couvrant des parties du Mexique, de l'Asie centrale, du Pacifique Sud, de l'ouest du Canada et de l'ouest des États-Unis. Ses redevances phares sont Ermitano et Silicon. La propriété Ermitano consiste en 167 kilomètres carrés de tenure minérale contiguë située à environ 145 kilomètres de Hermosillo et à seulement 3,5 kilomètres au sud-est de la mine d'or et d'argent Santa Elena de First Majestic à Sonora, au Mexique. Le projet Silicon est situé dans le district minier de Bare Mountain, dans le comté de Nye, au Nevada.

Secteur Sociétés minières intégrées