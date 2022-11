ORPEA : Le repli pourrait s'intensifier 17/11/2022 | 14:17 vente En cours

Cours d'entrée : 7.772€ | Objectif : 5€ | Stop : 9.65€ | Potentiel : 35.67% La tendance de fond est actuellement baissière sur le titre ORPEA. Cette dernière devrait se prolonger dans les séances à venir et ainsi déboucher sur des cibles baissières plus importantes.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 5 €. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Sous-secteur Maison de retraite Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ORPEA -91.49% 504 AMVIS HOLDINGS, INC. 15.31% 2 154 BROOKDALE SENIOR LIVING INC.. -36.24% 615 ARVIDA GROUP LIMITED -37.06% 548 ESTIA HEALTH LIMITED -7.39% 375 HUMANA AB (PUBL) -41.68% 193 ALERISLIFE INC. -71.76% 27

Données financières EUR USD CA 2022 4 649 M 4 799 M - Résultat net 2022 -1 299 M -1 341 M - Dette nette 2022 12 071 M 12 462 M - PER 2022 -0,38x Rendement 2022 - Capitalisation 488 M 504 M - VE / CA 2022 2,70x VE / CA 2023 2,25x Nbr Employés 71 000 Flottant 89,3% Prochain événement sur ORPEA 17/11/22 Exane CEO Mid Cap Conference Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Clôture 7,56 € Objectif de cours Moyen 21,21 € Ecart / Objectif Moyen 181% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Laurent Guillot Chief Executive Officer & Non-Independent Director Laurent Lemaire Executive Vice President-Finance & Purchasing Guillaume Laurent Pépy Chairman Laure Frères Director-Nursing Home Pierre Krolak-Salmon Executive Vice President & Medical Director