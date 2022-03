Orpea : Berenberg abaisse son objectif de cours

Berenberg indique avoir revu à la baisse son objectif de cours sur Orpea, qu'il ramène de 110 à 70 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire rappelle que le cours de l'action de l'exploitant de maisons de retraite a été sous pression depuis les révélations de l'ouvrage 'Les Fossoyeurs' du journaliste d'investigation Victor Castanet.



'Nous pensons malgré tout que le titre intègre un scénario déprimé d'un point de vue opérationnel pour les années à venir, sans vraiment tenir compte de la valeur des activités à l'international', souligne le broker allemand.



'Nous sommes pourtant convaincus qu'une meilleure transparence va permettre de regagner progressivement la confiance des investisseurs dans le dossier', ajoute-t-il dans son étude.



Berenberg juge par ailleurs 'qu'une approche plus équilibrée entre critères financiers et non-financiers n'est pas incompatible avec une rentabilité saine et des rentrées de trésorerie'.



