Orpea : Berenberg relève sa recommandation

18/11/2020 | 10:16

Berenberg relève sa recommandation sur Orpea de 'vente' à 'conserver', avec un objectif de cours relevé de 81 à 100 euros, mettant en avant une 'résilience surprenante' du groupe de prise en charge de la dépendance.



'Orpea a fait preuve d'un bon degré de résilience opérationnelle depuis le début de l'année et, selon nous, la gestion réussie de la pandémie jusqu'à présent devrait permettre aux multiples de se maintenir', juge le broker.



