Orpea : Mainfirst maintient sa recommandation d'achat

22/09/2020 | 14:34

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 , Mainfirst estime que le bénéfice par action Orpea devrait chuter de 31% en 2020.



Le broker table aussi sur une baisse de 290 points de la marge EBITDA, à 14,4% hors IRFS 16.



Malgré cela, Mainfirst estime que le risque d'un nouveau confinement a déjà été intégré : le broker réitère donc sa recommandation d'achat, avec un objectif de cours de 108 euros.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.