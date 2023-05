Orpea : Oddo BHF dégrade son opinion

Tout en laissant son objectif de cours à 0,5 euro, Oddo BHF dégrade son opinion sur Orpea de 'neutre' à 'sous-performance', profitant de la publication des chiffres 2022 pour mettre sa position en cohérence avec une perception boursière toujours réservée.



Le bureau d'études a ajusté ses projections pour tenir compte de la publication des chiffres 2022 définitifs, anticipant désormais à horizon 2025 un EBITDA de 671 millions d'euros (au lieu de 745 millions) et une dette nette de 3,7 milliards (au lieu de 4,8 milliards).



'La crise médiatique semble s'estomper, la transformation, elle, reste progressive', prévient l'analyste, qui 'depuis plusieurs mois, préfère rester à l'écart' du titre du groupe de prise en charge de la dépendance.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.