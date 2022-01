Orpea : Oddo abaisse sa note sur le titre

Oddo abaisse sa note sur le titre Orpea, passant de 'surperformance' à 'neutre', alors que le titre a lâché 16% hier, après un article du Monde consacré à la parution d'un livre-enquête sur Orpea et dénonçant des 'dérives lucratives'.



Intérêt financiers prévalant sur les soins, mauvaises conditions de travail, éthique des affaires douteuse... les accusations sont sérieuses et la direction d'Orpea a réagi hier soir en les qualifiant de 'mensongères, outrageantes et préjudiciables'. Le groupe a par ailleurs annoncé saisir ses avocats afin de 'rétablir la vérité des faitset défendre son honneur'.



Revenant sur le risque de maltraitance, Oddo estime qu'il est inhérent au secteur et que 'Orpea tente de s'en prémunir aussi bien que possible grâce notamment à ses politiques de formation'.



En revanche, le risque éthique est 'plus compliqué à appréhender' reconnaît l'analyste. 'Le livre semble documenté et nourri de témoignages', mais le 'mille-feuille d'arguments' est 'difficile à détricoter' poursuit le broker.



Selon Oddo, cette mise en cause pourrait impacter la réputation d'Orpea et peser sur le flux de résidents, la capacité du groupe à recruter mais aussi sur les partenaires financiers ou encore les tutelles publiques.



L'objectif de cours reste toutefois inchangé, à 115 euros.





