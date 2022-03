Orpea : Oddo confirme sa note 'neutre' sur le titre

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Orpea avec un objectif de cours inchangé de 43,5 euros.



L'analyste rapporte que la ministre déléguée chargée de l'autonomie des personnes âgées a indiqué que le gouvernement se réservait “le droit de demander la restitution des dotations publiques non utilisées', accroissant ainsi le risque de réputation sur Orpea.



Ainsi, 'le feuilleton continue et les sanctions réglementaires se rapprochent' note le broker pour qui la possibilité d'une sanction constituerait à court terme l'issue la plus 'politiquement correcte'.



'Nous avons toujours redouté les vagues successives de controverses : à présent, nous craignions la séquence réglementaire mais presque plus que tout, le risque de crise de confiance durable, rendant Orpea peu 'investissable', même après la baisse du cours', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.