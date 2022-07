Orpea : Oddo confirme son conseil 'neutre' sur le titre

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Orpea, avec un objectif de cours inchangé de 26,7 euros.



Le bureau d'analyses rapporte qu'Orpea proposera un profond renouvellement de son conseil d'administration lors de la prochaine AG du 28 juillet, avec la désignation de cinq nouveaux administrateurs 'dont les compétences variées apporteront des expertises supplémentaires au Groupe'.



Parmi ces cinq, quatre seront indépendants, à savoir Guillaume Pepy, Président d'Initiative France et ancien PDG de la SNCF ; Isabelle Calvez, DRH du Groupe Veolia ; John Glen, Président du Conseil d'administration de BIC jusqu'en mai ; David Hale, DG de Guerbet Group.



S'il est élu, Guillaume Pepy sera proposé pour assurer la présidence du nouveau Conseil d'administration.



'Ces nominations suivent le lancement des réflexions sur les transformations à opérer et précédent les mesures de remédiation concrètes et l'ensemble des actions visant à recouvrer une certaine virginité /probité auprès des parties prenantes. Cela témoigne de la volonté d'évoluer', estime le broker.



