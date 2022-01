Orpea : Stifel maintient son avis et sa cible

Stifel maintient sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 121 euros sur Orpea suite au plongeon de 16% subi hier par le titre de l'exploitant de maisons de retraite avant la suspension de sa cotation.



Un décrochage que l'analyste attribue à un article du Monde consacré à la parution d'un livre-enquête consacré à Orpea, mais aussi à des informations de Mediapart évoquant l'existence d'emplois fictifs au sein de l'entreprise.



Concernant 'Les Fossoyeurs' - l'essai de 400 pages de Victor Castanet devant paraître aujourd'hui - Stifel évoque un ouvrage 'qui cible clairement Orpea, en décrivant de multiples abus: maltraitante des personnes âgées, maltraitance du personnel, acrobaties comptables, gaspillage d'argent public, etc...'.



S'il rappelle que ce genre d'accusations sont courantes au sein du secteur, l'intermédiaire note aussi que la réaction du cours de Bourse s'est révélée particulièrement virulente hier.



'De telles critiques affectent toujours l'image de marque du groupe concerné et le secteur dans son ensemble, avec le risque potentiel d'une exclusion des fonds tournés vers les critères ESG', écrit-il.



Dans son étude, Stifel rappelle toutefois qu'Orpea revendique un taux de satisfaction de 95% chez ses résidents, une statistique qui laisse selon lui envisager l'hypothèse d'incidents 'isolés'.



'En outre, Orpea évolue dans un secteur soumis à une réglementation stricte et à des inspections par les pouvoirs publics', poursuit-il.



'Il est curieux d'imaginer qu'Orpea ait pu se développer en France et à l'international s'il n'avait pas scrupuleusement respecté ses obligations', conclut Stifel.



En attendant de disposer de davantage d'éléments sur ces questions, l'analyste maintient donc son avis et sa cible sur le titre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.