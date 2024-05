EMEIS : Oddo BHF relève son opinion

Oddo BHF relève son opinion sur emeis (ex-Orpea) de 'sous-performance' à 'neutre' avec un objectif de cours porté de 12 à 15 euros, sur la base principalement d'un CMPC (coût moyen pondéré du capital) abaissé de 13% à 12%.



Le bureau d'études note que le groupe d'EHPAD a dévoilé pour son premier trimestre une croissance organique de 9,6%, soutenue et supérieure aux pairs français, avec des taux d'occupation (TO) en progression dans l'ensemble, malgré la France.



'La publication donne le sentiment qu'emeis se situe nettement plus dans une logique de retour à une trajectoire de croissance plus régulière, tournant donc la page de baisse des TO, d'autant que la restructuration financière est achevée', juge l'analyste.



