emeis annonce avoir signé un accord de cession à Bouwinvest d’un portefeuille immobilier de onze maisons de retraite néerlandaises pour un montant total, acte en mains, d’environ 97 millions d’euros. Ces cessions s’accompagnent de la signature de baux par emeis qui opèrera l’ensemble de ces onze établissements.

Laurent Guillot commente : « Avec cette opération, nous poursuivons notre stratégie de cessions ciblées des actifs immobiliers et le renforcement de la structure financière d’emeis, conformément à nos engagements présentés dans le plan de Refondation le 15 novembre 2022. Ces opérations visent notamment à réduire le taux de détention des actifs exploités par le Groupe pour atteindre, à moyen terme 20 à 25%. La signature de baux long-terme et l’ouverture à venir de nouveaux établissements marquent notre volonté de développement aux Pays-Bas et la confiance des investisseurs. »

Le portefeuille cédé comprend cinq maisons de retraite récemment construites dans les villes de Best, Ede, Emmeloord, Heerenveen et Middelburg et six en cours de développement qui seront cédées au fur et à mesure de leur achèvement en 2024 et 2025.

Ces onze établissements seront exploités par Wonen bij September, une filiale du Groupe emeis aux Pays-Bas et accueilleront à terme 375 résidents.

Cette transaction a été réalisée pour des montants en ligne avec les expertises (GAV) réalisées sur les établissements achevés fin 2023.

Ces ventes contribueront aux engagements de cession pris par emeis vis-à-vis de ses prêteurs dans le cadre de l’accord de financement signé en juin 2022.

A propos de emeis

Avec 76 000 experts et professionnels de la santé, du soin, et de l’accompagnement des plus fragiles, emeis, est présent dans 20 pays et couvre 5 métiers : les cliniques psychiatriques, les cliniques de soins médicaux et de réadaptation, les maisons de retraite, les services et soins à domicile et les résidences services.

emeis accueille chaque année 267 000 résidents, patients et bénéficiaires. emeis s’engage et se mobilise pour relever un des enjeux majeurs de nos sociétés : l’augmentation du nombre des populations fragilisées par les accidents de la vie, par le grand âge ou encore par les maladies mentales.

ORPEA S.A., la société mère du Groupe, détenue à 50,2 % par la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, MAIF et MACSF Epargne Retraite, est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR001400NLM4) et membre des indices SBF 120 et CAC Mid 60.

Site : www.emeis.com

