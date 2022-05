Face aux coûts de la gestion de sa crise, Orpea supprime son dividende et se refinance

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite Orpea a annoncé vendredi qu'il ne verserait pas de dividende cette année et qu'il comptait se refinancer à hauteur de 3,2 milliards d'euros, en raison d'importantes charges exceptionnelles liées à la gestion de la crise qui secoue le groupe.

Depuis janvier dernier, Orpea se trouve dans la tourmente après les accusations du livre-enquête "Les Fossoyeurs" qui met en cause les pratiques de l'entreprise. Ces révélations avaient notamment poussé le groupe à limoger son directeur général, Yves Le Masne, et à nommer le président du conseil d'administration, Philippe Charrier, au poste de PDG.

"Dans ce contexte exceptionnel, le conseil d'administration ne proposera pas à la prochaine assemblée générale le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2021", a indiqué Orpea dans un communiqué.

Face aux coûts liés à la gestion de sa crise interne et à des enjeux de financement majeurs en raison des investissements engagés pour le développement de son parc immobilier et d'importantes échéances de dette, Orpea a également annoncé jeudi la conclusion d'un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires. "Cet accord avec les banques répond au contexte actuel d'incertitudes qui pèse sur Orpea ainsi qu'à un accès fermé aux marchés financiers et au ralentissement du programme de cessions d'actifs initialement envisagé", a indiqué la société.

L'accord de principe s'inscrit dans le cadre d'une procédure amiable de conciliation, ouverte par ordonnance auprès du président du tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, en date du 20 avril 2022. "Sa mise en oeuvre sera conditionnée à la signature d'un protocole de conciliation et à son homologation, attendue pour mi-juin, qui sera sollicitée auprès du dit tribunal de commerce", a toutefois prévenu Orpea.

Cet accord prévoit notamment l'apport de nouveaux financements par les banques via un crédit-syndiqué sécurisé d'un montant de 1,73 milliard d'euros et la mise en place d'un prêt à terme optionnel syndiqué jusqu'à un montant maximum de 1,5 milliard d'euros.

Orpea s'engage, par ailleurs, à effectuer une revue stratégique de ses actifs, sous l'égide de la nouvelle direction générale, afin de se désendetter progressivement. Début mai, le groupe avait annoncé avoir nommé Laurent Guillot au poste de directeur général. Le dirigeant prendra ses fonctions le 1er juillet prochain.

Orpea a réalisé ces annonces à l'occasion de la publication d'un résultat net, part du groupe, de 65,2 millions d'euros au titre de l'exercice 2021, en baisse marquée de 59,3%.

