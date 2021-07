FORTE ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DU CA AU T2 2021 : +12,8% À

1 042 M€

C ROISSANCE ORGANIQUE EN TRÈS FORTE HAUSSE AU T2 2021 : + 9,8%

SUCCÈS DE L'ÉMISSION D'UN SCHULDSCHEIN DE 395 M€

O PÉRATION PLUS DE 3 FOIS SURSOUSCRITE

CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE CROISSANCE DU CA 2021 DE PLUS DE

+7,5% (SUPÉRIEUR À 4 215 M€)

Puteaux, le 20 juillet 2021 (18h00 CEST)

Le Groupe ORPEA, un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1er semestre 2021, clos le 30 juin dernier.

Gestion de la Covid-19 : une situation sanitaire maîtrisée, couplée à une vigilance constante face aux mutations du virus

Le 1er semestre 2021 a été marqué par un changement de paradigme sanitaire puisque grâce à la campagne mondiale de vaccination, les établissements sont redevenus des lieux sécurisés, sans circulation du virus et où la vie sociale a repris son cours. Ainsi, à date, près de 99% des maisons de retraite du Groupe ne présentent aucun cas de Covid -19, le pourcentage de résidents testés positifs est toujours très inférieur à 0,1%. Avec près de 90% des résidents vaccinés, la situation sanitaire est donc actuellement bien maitrisée. Concernant les collaborateurs de maisons de retraite, près de 70% d'entre eux sont désormais vaccinés, et le Groupe poursuit ses actions de pédagogie pour promouvoir la vaccination et leur faciliter un accès rapide.

Malgré ce constat le Groupe continue d'appliquer la plus grande vigilance en maintenant partout les mesures barrières, et ce, afin de protéger au mieux les patients, résidents, familles et collaborateurs, notamment contre la propagation des variants du virus.

Les équipes scientifiques et médicales restent très impliquées dans les processus de vaccination et l'étude des variants afin d'être prêts et réactifs à toute évolution.

Dans le contexte des récentes annonces gouvernementales en France, le Groupe est confiant quant à la réaction des équipes qui ont fait preuve d'un sens de l'engagement et d'une conscience professionnelle remarquables depuis le début de cette crise sanitaire. Nousrestons, tous ensemble, unis et animés de la même volonté de protéger la santé des plus fragiles en luttant efficacement contre ce virus.

