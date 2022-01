France: Le gouvernement a saisi Orpea, se réserve la possibilité de lancer une enquête

PARIS (Reuters) - Le gouvernement a saisi Orpea à la suite d'"allégations graves" dans le livre-enquête Les Fossoyeurs, qui accuse le groupe de privilégier la rentabilité sur le bien-être des personnes âgées, et décidera s'il y a lieu de diligenter une enquête, a annoncé mardi le ministre de la Santé.

Interrogé sur le sujet lors de la séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, Olivier Véran a déclaré que les pouvoir publics devaient la vérité "aux familles, au soignants et aux résidents".

"J'ai demandé à la ministre déléguée en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, de saisir immédiatement le groupe, de manière à ce que des réponses puissent être apportées", a-t-il dit, parlant d'"allégations graves".

"A la lumière de ces conclusions, je verrai s'il y a lieu de diligenter une enquête de l'Inspection générale sur l'ensemble du groupe pour vérifier les procédures en vigueur et quelles sont les conditions avec lesquelles ils prennent en charge", a ajouté le ministre.

A la suite de la publication par Le Monde, lundi, des bonnes feuilles du livre du journaliste Victor Castanet, Orpea a suspendu sa cotation. L'action a souffert mardi à la Bourse de Paris, chutant de 28,88% à la reprise.

Le groupe de maisons de retraite a contesté lundi dans un communiqué "l'ensemble de ces accusations que nous considérons comme mensongères, outrageantes et préjudiciables".

Il a ajouté avoir saisi ses avocats au sujet d'éventuelles suites judiciaires à engager ultérieurement.

Dans l'enquête publiée chez Fayard, témoignages et documents font état notamment de rationnements de nourriture et de produits d'hygiène au détriment des personnes âgées prises en charge dans les structures d'Orpea, qui gère près de 1.200 établissements en Europe et en Amérique latine.

