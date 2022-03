France-Les contrôles des Ehpad renforcés après le scandale Orpea

PARIS, 8 mars (Reuters) - Le gouvernement a annoncé mardi que l'ensemble des 7.500 Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de France seraient contrôlés dans les deux ans à venir, dans le cadre d'un plan visant à mieux encadrer leur activité.

Objectif: renforcer la transparence et la prévention des maltraitances, dans le sillage des révélations du livre "Les Fossoyeurs" de Victor Castanet, enquête dans les établissements du groupe Orpea publiée fin janvier, ainsi que d'un reportage de l'émission "Cash investigation" sur ceux de son concurrent Korian.

"Un vaste plan de contrôle des Ehpad sera déployé à partir d'aujourd'hui, pour que chacun des 7.500 Ehpad que compte notre pays soit inspecté d'ici deux ans", a annoncé le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, selon la copie d'un discours prononcé à l'occasion d'une visite à l'Ehpad "La Dame Blanche", à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne).

Ces inspections, diligentées par les Agences régionales de santé (ARS), seront "prioritairement ciblées sur les Ehpad ayant fait l'objet de signalements récents", est-il précisé dans le dossier de presse du ministère.

Outre ces contrôles, il est également prévu de faciliter les signalements, avec notamment la création d'une plate-forme en ligne pour les familles et les professionnels, de renforcer la formation des professionnels et d'imposer de nouvelles contraintes aux établissements.

Les Ehpad seront désormais soumis à une obligation de publier chaque année une série de dix indicateurs destinés à améliorer l'information des résidents et des familles, parmi lesquels figureront notamment le taux d'encadrement, le taux de rotation des personnels, la présence d'une infirmière de nuit ou encore le budget quotidien pour les repas par personne.

Cette exigence de transparence s'appliquera également aux finances des établissements, qui seront davantage contrôlées.

Les salariés d'Orpea étaient appelés à la grève ce mardi par les syndicats FO et CGT du groupe et de sa filiale Clinea, "pour de meilleures conditions de travail et de prise en charge des personnes hébergées". (Rédigé par Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)