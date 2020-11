Groupe ORPEA : Des équipes pleinement mobilisées dans la lutte contre la Covid-19

T3 2020 : 1er chiffre d’affaires trimestriel à plus d’un milliard € (+6,2%)

Nouvel objectif de CA 2020 supérieur à 3 900 M€ (+4,3%)

Evolution de la gouvernance des opérations

Le Groupe ORPEA (Paris:ORP), leader mondial de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020, clos le 30 septembre dernier, ainsi qu’une adaptation de la gouvernance de ses opérations.

Des équipes toujours pleinement mobilisées dans la lutte contre la Covid-19

Alors que l’Europe, et notamment la France, fait face à une « deuxième vague » de la pandémie de Covid-19, le Groupe et ses équipes sont plus que jamais mobilisés. D’ailleurs, il est important de signaler qu’ORPEA n’a jamais baissé la garde entre la première et la deuxième vague, aussi bien en termes de mesures barrières, que de tests. Ainsi, les procédures Coro 1/2/3 sont toujours appliquées et suivies sur l’ensemble des zones géographiques afin de continuer à sécuriser au maximum tous les sites, les établissements disposant par ailleurs de matériel de protection suffisant pour faire face à cette deuxième vague.

La cellule d’aide psychologique à destination des collaborateurs est toujours active dans tous les pays afin de soutenir les équipes pleinement mobilisées. Dans les pays davantage impactés à ce jour, notamment la France, le groupe a renforcé ses formations à destination des managers afin de les sensibiliser à identifier et prévenir, spécifiquement en période de crise sanitaire, tous risques psycho sociaux des équipes.

En France, en lien avec les Autorités de Tutelles, le Groupe ouvre de nombreuses unités Covid dans ses cliniques SSR afin d’accueillir des résidents de maisons de retraite ORPEA et des patients Covid d’autres établissements et ainsi contribuer à soulager les hôpitaux.

Le Groupe continue d’assurer une communication permanente, adaptée et transparente, avec les familles et les Autorités de Tutelles afin de les tenir informées de l’évolution de la situation dans chacun des établissements.

Dans les semaines à venir, le Groupe continuera de déployer tous ses moyens logistiques et humains pour à la fois préserver la sécurité, le bien-être et le lien social de ses patients et résidents, soutenir ses collaborateurs pour leur exceptionnelle mobilisation et coopérer activement avec les Autorités de Tutelles afin d’apporter des solutions pour aider au soulagement des systèmes de santé.

Solide progression du chiffre d’affaires T3 2020

En M€ Trimestriel 9 mois T3 2020 T3 2019 Var. 2020 2019 Var. France Benelux 602,2 557,5 +8,0% 1 738,7 1 650,7 +5,3% Europe centrale 257,0 244,9 +4,9% 756,6 718,8 +5,3% Europe de l’Est 100,0 90,7 +10,3% 270,0 266,4 +1,4% Péninsule Ibérique et Latam 41,9 49,5 -15,3% 138,3 145,9 -5,2% Autres pays 0,9 0,9 NA 2,5 2,3 NA Chiffre d’affaires total 1 002,0 943,6 +6,2% 2 906,2 2 784,1 +4,4% Dont Croissance organique1 +0,5% -0,4%

Dates de consolidation : Clinipsy en France à partir du 15 juillet 2020, Sinoué en France à partir du 1er avril 2020, TLC en Irlande à partir du 1er janvier 2020 ; SIS Brésil et SIS Portugal sont consolidées à partir du 1er octobre 2019.

Composition des clusters : France Benelux (France, Belgique, Pays-Bas, Irlande), Europe centrale (Allemagne, Italie et Suisse), Europe de l’Est (Autriche, Pologne, Rép. Tchèque, Slovénie, Lettonie), Péninsule Ibérique et Latam (Espagne, Portugal, Brésil, Uruguay, Mexique), Autres pays (Chine).

L’activité au 3ème trimestre a fortement rebondi avec une progression de +6,2% pour un chiffre d’affaires trimestriel qui dépasse le milliard d’euros pour la première fois de l’histoire d’ORPEA. Cette dynamique résulte notamment de la contribution des acquisitions, TLC Group en Irlande, Sinoué et Clinipsy en France, ainsi que d’autres acquisitions ciblées.

La croissance organique au 3ème trimestre rebondit fortement pour atteindre +0,5%, contre -5,5% au T2 2020. Cette progression résulte :

- d’une reprise soutenue de l’activité des établissements sanitaires (cliniques SSR et psychiatriques) qui ont retrouvé des taux d’occupation proches de leur niveau d’avant la Covid-19 en août ;

- d’un flux important de nouvelles admissions dans la plupart des maisons de retraite notamment en juillet et août, par effet de rattrapage après la période de confinement.

Ainsi les zones géographiques France Benelux et Europe de l’Est qui avaient été impactées par les fermetures ou le fort ralentissement des établissements sanitaires au 2ème trimestre, retrouvent dès ce trimestre une croissance organique positive.

Sur 9 mois, le chiffre d’affaires atteint 2,9 Mds €, en croissance de +4,4%, dans un contexte mondial marqué pour une crise sans précédent liée à la pandémie de Covid-19. Cette solide performance démontre non seulement la résilience de l’activité mais également le besoin en places médicalisées permettant de prendre en charge des pathologies lourdes, que ce soit en maison de retraite, en clinique SSR ou en clinique de psychiatrie.

Renouvellement par anticipation du mandat d’Yves Le Masne, Directeur général

Monsieur Yves Le Masne assure la Direction générale du Groupe depuis 2011 et son mandat, renouvelé en mars 2017, arrivera à échéance à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

Suivant la recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d'administration du 2 novembre 2020, à l'unanimité des votants, a décidé de renouveler sa confiance à Yves Le Masne en reconduisant son mandat de Directeur général par anticipation, jusqu’à l'issue de la première réunion du Conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2025.

Par cette décision, le Conseil d’administration souhaite confirmer son total soutien à la Direction générale et à l’ensemble des équipes d’ORPEA.

Evolution de la gouvernance des opérations

Le Groupe ORPEA a initié, il y a deux ans, l’adaptation de son organisation à sa forte internationalisation, reposant, d’une part, sur la création de zones géographiques dotées chacune d’une équipe de direction et d’un siège et, d’autre part, sur le renforcement de l’harmonisation des procédures et des contrôles menés par les équipes Corporate. Cette évolution a conduit à une plus forte décentralisation permettant de gérer de façon plus efficace le nombre croissant de pays dans lesquels le Groupe est présent, en restant au plus près des établissements. En effet, en quelques années seulement, le nombre de pays couverts par le Groupe a doublé, passant de 10 à près de 25 aujourd’hui.

Cette organisation géographique a montré sa pleine efficacité durant la première phase de la pandémie de la Covid-19 où chaque équipe locale a su gérer les impacts de cette crise exceptionnelle, avec le support des services Corporate et en s’adaptant pleinement au contexte local de chaque établissement, grâce à un management de proximité.

Les opérations étant désormais gérées directement par l’équipe de management dédiée à chaque zone géographique, dans le respect des standards du Groupe et sous la supervision des équipes Corporate, il ressort que la fonction de Directeur Exploitation Groupe, jusqu’à présent assurée par Jean-Claude Brdenk, n’est plus adaptée. Le 2 novembre 2020, le Conseil d’administration, fort de constat, a mis fin, avec effet au 31 décembre 2020, au mandat de Jean-Claude Brdenk en qualité de Directeur général délégué en charge de l’exploitation.

Jean-Claude Brdenk continuera à mettre son expérience unique de plus de 20 ans au service du secteur privé de la Dépendance en général. Il continuera par ailleurs de représenter ORPEA au Synerpa dont il est Vice-Président.

Jean-Claude Brdenk déclare :

« Je suis fier d’avoir pu contribuer, avec l’ensemble des équipes opérationnelles, pendant plus de 20 ans, au développement de l’acteur mondial qu’est devenu ORPEA aujourd’hui.

Je souhaite consacrer mon expérience et ma capacité de conviction à l’ensemble du secteur des services aux Personnes Âgées, et contribuer ainsi à relever les défis liés au vieillissement de la population.

Je remercie le Conseil d’administration d’ORPEA pour la confiance qu’il m’a témoignée tout au long de ces années. Grâce à des équipes locales et internationales désormais parfaitement structurées, je suis particulièrement confiant dans l’avenir d’ORPEA. »

Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, conclut :

« Au nom du Conseil d’administration et de l’ensemble des Equipes, je souhaite remercier très chaleureusement Jean-Claude pour le formidable travail accompli à la tête de l’exploitation du Groupe depuis plus de 20 ans. Il restera, sans conteste, un des grands artisans du succès d’ORPEA et nous lui en sommes tous profondément reconnaissants.

Nous sommes heureux qu’il puisse continuer à mettre tout son savoir-faire et son expérience unique au service du secteur et à représenter ORPEA au sein du SYNERPA, syndicat patronal du secteur. »

Objectif de CA 2020

Le 5 mai dernier, ORPEA avait décidé de suspendre, temporairement, son objectif de chiffre d’affaires de 4 040 M€ pour 2020.

Au regard de l’évolution de la pandémie et de la situation constatée actuellement, le Groupe anticipe désormais sur l’exercice 2020 un chiffre d’affaires supérieur à 3 900 M€, soit une croissance d’au moins 4,3%.

Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, conclut :

« Alors que la période est marquée par une situation sanitaire et économique inédite, ORPEA parvient à enregistrer un trimestre record en dépassant, pour la première fois en 30 ans, le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Cette performance résulte de la résilience du secteur, et surtout du formidable engagement des 65 500 collaborateurs du Groupe auprès de nos patients, résidents, familles, Autorités de Tutelles et tous nos partenaires.

Avec son équipe de management fidèle et soudée autour des valeurs du Groupe centrées sur la sécurité et le bien-être de ses patients et résidents, ORPEA va poursuivre son développement et son internationalisation pour asseoir sa position de leader mondial. »

Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2020

9 février 2021 après la clôture du marché

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 1 028 établissements pour 105 443 lits (dont 21 137 lits en construction) dans 22 pays, répartis sur 5 zones géographiques :

- France Benelux : 523 établissements / 46 277 lits (dont 4 957 en construction)

- Europe Centrale : 249 établissements / 26 491 lits (dont 4 885 en construction)

- Europe de l’Est : 136 établissements / 14 621 lits (dont 3 647 en construction)

- Péninsule Ibérique / Latam : 119 établissements / 17 914 lits (dont 7 648 en construction)

- Autre pays : 1 établissement / 140 lits

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

1 La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe intègre : 1. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l’évolution de leurs taux d’occupation et des prix de journée ; 2. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1 ; 3. Le chiffre d’affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d’affaires des établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1.

