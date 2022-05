L'opérateur de maisons de soins Orpea renonce à un dividende alors qu'il doit faire face à d'importants remboursements de dettes.

L'entreprise a déclaré qu'avec la fermeture de l'accès aux marchés financiers et le ralentissement d'un programme prévu de cession d'actifs, elle avait signé un accord avec ses banques pour une facilité syndiquée garantie de 1,73 milliard d'euros.

Orpea doit faire face à d'importants remboursements de dettes, dont 850 millions d'euros arrivant à échéance au second semestre 2022 et 983 millions en 2023. Afin de réduire sa dette, elle a l'intention de vendre des actifs d'une valeur de plus de 3 milliards d'euros d'ici fin 2025, a-t-elle indiqué dans une déclaration de résultats.