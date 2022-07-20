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La rentabilité opérationnelle d'Orpea sera affectée par l'inflation

20/07/2022 | 18:03
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20 juillet (Reuters) - Orpea SA annonce mercredi:

* UN CHIFFRE DAFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1ER SEMESTRE 2022 À 2.312 M, EN CROISSANCE DE +11,7%, DONT +6,4% EN ORGANIQUE

* CONFIRMER SA CONFIANCE DANS SA CAPACITÉ À MAINTENIR UNE DYNAMIQUE SOLIDE DE CROISSANCE DU CHIFFRE DAFFAIRES SUR 2022

* QUE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE DU GROUPE SERA AFFECTÉE CETTE ANNÉE PAR LENVIRONNEMENT INFLATIONNISTE

* FAIRE FACE À DES CHARGES ET DÉPENSES EXCEPTIONNELLES LIÉES À LA GESTION DE LA CRISE ET DE SES CONSÉQUENCES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur


© Reuters 2022
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Dette nette 2022 10 281 M 10 491 M -
PER 2022 7,59x
Rendement 2022 5,40%
Capitalisation 1 465 M 1 500 M -
VE / CA 2022 2,56x
VE / CA 2023 2,48x
Nbr Employés 56 983
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