La rentabilité opérationnelle d'Orpea sera affectée par l'inflation

20 juillet (Reuters) - Orpea SA annonce mercredi:

* UN CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1ER SEMESTRE 2022 À 2.312 M€, EN CROISSANCE DE +11,7%, DONT +6,4% EN ORGANIQUE

* CONFIRMER SA CONFIANCE DANS SA CAPACITÉ À MAINTENIR UNE DYNAMIQUE SOLIDE DE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 2022

* QUE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE DU GROUPE SERA AFFECTÉE CETTE ANNÉE PAR L’ENVIRONNEMENT INFLATIONNISTE

* FAIRE FACE À DES CHARGES ET DÉPENSES EXCEPTIONNELLES LIÉES À LA GESTION DE LA CRISE ET DE SES CONSÉQUENCES