La rentabilité opérationnelle d'Orpea sera affectée par l'inflation

20 juillet (Reuters) - Orpea SA annonce mercredi:
* UN CHIFFRE DAFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1ER SEMESTRE 2022 À
2.312 M,
EN CROISSANCE DE +11,7%, DONT +6,4% EN ORGANIQUE
* CONFIRMER SA CONFIANCE DANS SA CAPACITÉ À MAINTENIR UNE
DYNAMIQUE SOLIDE DE CROISSANCE DU CHIFFRE DAFFAIRES SUR 2022
* QUE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE DU GROUPE SERA AFFECTÉE
CETTE
ANNÉE PAR LENVIRONNEMENT INFLATIONNISTE
* FAIRE FACE À DES CHARGES ET DÉPENSES EXCEPTIONNELLES LIÉES
À LA
GESTION DE LA CRISE ET DE SES CONSÉQUENCES
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