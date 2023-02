La semaine débute dans le calme à la veille de l'inflation américaine

PARIS, 13 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en progression en début de séance lundi à la veille de la publication de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourrait faire évoluer les anticipations sur les taux d'intérêt.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,45% à 7.161,71 points vers 08h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,27% et à Francfort, le Dax avance de 0,2%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,39%, le FTSEurofirst 300 de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,26%.



L'orientation à court terme des marchés pourrait être déterminée par la publication des données des prix à la consommation et celles des ventes au détail aux Etats-Unis en janvier, qui seront publiées mardi et mercredi respectivement.



Pour la première fois en trois mois, l'indice des prix CPI pourrait avoir accéléré sa hausse, d'après le consensus Reuters, un changement de tendance susceptible de confirmer le discours de la Réserve fédérale sur la poursuite du resserrement de sa politique monétaire.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans



est stable 3,7454%, se maintenant proche du plus haut niveau en cinq semaines atteint vendredi à la perspective du maintien prolongé de la politique restrictive de la Fed.



Aux valeurs, Airbus gagne 1% après des informations selon lesquelles Air India a scellé une commande historique à l'avionneur européen et Boeing pour plus de 100 milliards de dollars au prix catalogue. Thales avance de 1,14%.



Orpea grimpe de 25,24% après avoir annoncé une croissance organique de son chiffre d'affaires annuel de 5,5% et indiqué que le risque de manque de liquidité était désormais repoussé à la fin du deuxième trimestre. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)