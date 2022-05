La valeur du jour à Paris - Orpea : Laurent Guillot nommé directeur général

Orpea cède 3,2% à 32,99 euros dans un marché tourmenté. L'exploitant de maisons de retraite propulsé dans l’œil du cyclone depuis fin janvier par des accusations de manquements dans la prise en charge de ses résidents se dote d'un nouveau patron. Laurent Guillot a été nommé directeur général à compter du 1er juillet. Il remplace Yves Le Masne, qui après 28 ans chez Orpea, avait été remercié fin janvier. Agé de 52 ans, manager expérimenté, Laurent Guillot aura notamment la charge d’élaborer et de mettre en œuvre le plan d’amélioration et de transformation du "nouvel Orpea".



Après avoir commencé sa carrière dans l'administration, notamment au cabinet du Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement en tant que conseiller technique, Laurent Guillot rejoint en 2002 la Compagnie Saint-Gobain. Il y a dirigé différentes activités en France et à l'international jusqu'en 2009. Il devient alors Directeur financier du groupe puis Directeur Général Adjoint. A compter de 2016, il prend la direction des Matériaux puis des Solutions haute-performance. Laurent Guillot est administrateur indépendant et Président du comité d'audit et des risques de Safran.



Orpea a par ailleurs indiqué qu'à la suite du rapport Igas – Igf, la mission d'évaluation indépendante menée à la demande du conseil d'administration poursuit ses investigations. Publié le 26 avril 2022, le rapport d'étape montre, après trois mois d'enquêtes approfondies, qu'il n'y a pas de système de maltraitance organisé des résidents, mais relève des dysfonctionnements qui appellent des évolutions.



D'ores et déjà, le groupe a mis en œuvre des premières mesures correctrices, comme la mise en place d'une plateforme d'écoute des familles et d'un dispositif de médiation ou encore le renforcement de la plateforme d'alerte pour les salariés.



"Orpea a déposé plainte contre personnes non dénommées auprès du Procureur de la République pour des faits et opérations passés – sans aucun lien avec les conditions d'accueil et de soins des résidents - susceptibles de poser question au regard de l'intérêt social d'Orpea et découverts à la suite d'investigations internes", a précisé le groupe dans un communiqué.



Plusieurs personnes ont d'ores et déjà quitté l'entreprise ; les investigations se poursuivent et pourront déboucher le cas échéant sur de nouveaux départs.