La valeur du jour à Paris - Orpea : échec des discussions de la CDC avec les créanciers du groupe

Plus forte baisse du SRD hier (-7,75%), Orpea (2,28% à 6,99 euros) a annoncé hier l'arrêt des discussions entre le consortium d'investisseurs français mené par la Caisse des Dépôts et Consignations avec plusieurs créanciers du groupe. Ces discussions annoncées le 11 janvier par la société "visaient à parvenir, dans les meilleurs délais, à un accord ferme sur un plan de restructuration permettant de financer le Plan de Refondation de la Société et d’atteindre une structure financière soutenable", précise un communiqué d’Orpea.



"Malgré ses efforts pour aboutir à cet accord, la Société constate avec regret que les attentes respectives du consortium d'investisseurs et du groupe de créanciers financiers non-sécurisés concernés en termes de valorisation ne permettent pas de trouver un accord. Ces négociations prennent par conséquent fin", est-il ajouté. Selon " Les Échos " le projet de la CDC qui prévoit l'apport d'1,3 milliard d'euros d'argent frais n'est " pas compatible " avec les exigences des créanciers, à savoir " des paramètres financiers trop optimisés, un taux d'encadrement tiré vers le bas et des marges élevées " .



"Notre offre est toujours sur la table", annonce cependant en fin de matinée la Caisse des Dépôts et Consignations dans un mail adressé à Reuters. Elle souhaite en particulier disposer du contrôle de la gouvernance.



Le groupe Orpea poursuivra les discussions avec le groupe de créanciers financiers non-sécurisés dont le soutien est nécessaire pour aboutir à un accord sur un plan de restructuration conforme à sa proposition communiquée au marché le 15 novembre 2022, à savoir la capitalisation de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées de la société et une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 milliards d'euros.



Le concert d'actionnaires Concert'O propose un plan alternatif à celui de la direction, estimant selon " Le Monde " que " pour réaliser 1 milliard d'euros de cession d'actifs, il suffirait de vendre un peu plus de 5 000 lits sur un total de 87 000, ce qui est peu à l'échelle du groupe ".



"Les Échos" signalent que le fonds américains KKR , déjà actionnaire à quelque 40% du groupe de cliniques privées Elsan, s'intéresserait à une reprise des activités de services à domicile d'Orpea logés chez Adhap/Domidom.