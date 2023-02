La valeur du jour à Paris - Orpea très volatile : le risque de liquidité repoussé à la fin du deuxième trimestre

De plus forte hausse du SBF 120 ce matin à la suite de la publication de ses revenus 2022, Orpea affiche désormais la plus forte baisse de l’indice, reculant de 7,30% à 3,39 euros. Au plus haut de la matinée, l’action du spécialiste de la dépendance avait atteint 5,08 euros. Orpea considère désormais que le risque de manque de liquidité est repoussé à la fin du deuxième trimestre 2023. La société justifie cette évaluation par sa position de trésorerie au 31 décembre 2022, incluant le tirage de la Tranche A4 de 200 millions d'euros.



Cette position de trésorerie prend également en compte la suspension au 1er décembre 2022 des remboursements de dette non sécurisée d'Orpea SA mise en œuvre dans le cadre de la conciliation en cours.



En fin d'année, elles est ainsi estimée à 856 millions d'euros (chiffre non audité), soit un niveau supérieur à la prévision de 350 millions d'euros indiquée dans le communiqué du Plan de refondation du 15 novembre, tandis que la dette financière brute est estimée quant à elle à 9,7 milliards d'euros (chiffre non audité) à fin décembre 2022.



La forte hausse du titre constatée en début de matinée pouvait cependant étonner car le communiqué rappelle dès son introduction que la mise en œuvre des augmentations de capital envisagées dans le cadre de la restructuration financière lancée par la CDC " entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants ". Ces augmentations " feraient ressortir des prix d'émission significativement inférieurs au cours de bourse actuel de l'action Orpea et une valeur unitaire théorique des actions après opérations inférieure à 0,20 euro ".



Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,7%, dont +5,7% en organique, au quatrième trimestre à 1,2 milliard. Sur l'année, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 8,9% à 4,681 milliards d'euros. La croissance interne est ressortie à 5,5%. Le chiffre d'affaires réalisé en France a enregistré une croissance de 2,1% (dont une progression de 1,9% en organique). Il reste sensiblement pénalisé par le contexte de crise affectant les maisons de retraite du groupe.



Les autres zones géographiques se caractérisent par des taux de croissance élevés, essentiellement de nature organique, grâce au redressement de l'activité lié à la sortie progressive de la crise sanitaire, à la montée en puissance d'établissements nouvellement ouverts et à des revalorisations tarifaires intervenues au cours du deuxième semestre dans certains pays (notamment en Allemagne et en Belgique).