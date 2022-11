Le chiffre d'affaires du groupe de maisons de soins Orpea stimulé par la croissance hors de France

En juin, Orpea a déclaré qu'un audit indépendant avait trouvé des preuves de malversations financières, y compris des dépenses de main-d'œuvre gonflées et des paiements suspects à des tiers, bien qu'il n'ait pas trouvé de soutien pour toutes les accusations faites dans "Les Fossoyeurs", un livre du journaliste indépendant Victor Castanet publié en janvier de cette année.

Le groupe, qui a demandé des pourparlers de conciliation avec ses créanciers et mis en garde contre des dépréciations, a affiché un chiffre d'affaires de 1,18 milliard d'euros (1,19 milliard de dollars) pour la période allant de juillet à septembre, soit une hausse organique de 4 % par rapport à l'année précédente.

Après une baisse entre janvier et avril, le groupe a déclaré que le taux d'occupation de ses maisons de retraite françaises a atteint une moyenne de 85,4 % au troisième trimestre. Cela représente une augmentation de 0,9 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent, mais une baisse d'environ 1,5 point sur l'année.

Dans la plus grande région d'Orpea, qui couvre la France, le Benelux, la Grande-Bretagne et l'Irlande, le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 1,6 % en termes organiques.

Pendant ce temps, l'Europe centrale a connu une croissance organique du chiffre d'affaires de 5,3 %, l'Europe de l'Est a progressé de 10,1 %, et la plus petite région d'Orpea, Iberia et Amérique latine, a affiché une croissance de 17,7 %.

Orpea, qui a perdu 90% de sa capitalisation boursière cette année, a également fait état d'une dette brute consolidée de 9,53 milliards d'euros au 30 septembre, tandis que sa trésorerie s'élevait à 854 millions d'euros.

La première réunion avec les détenteurs de dettes non garanties d'Orpea aura lieu le 15 novembre, lorsque la société présentera également son plan de transformation.

(1 $ = 0,9909 euros)