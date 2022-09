Le groupe français de maisons de soins Orpea affiche une perte nette au premier semestre

Le groupe, qui fait face à des poursuites judiciaires suite à des allégations liées à la gestion de ses centres pour résidents âgés, a affiché une perte nette de 269 millions d'euros (260,37 millions de dollars) au premier semestre 2022, contre un bénéfice de 102 millions d'euros à la même période l'an dernier.

"La société a été sévèrement affectée par le comportement non éthique de ses anciens dirigeants et par son développement international et immobilier rapide, qui ont fragilisé la situation financière d'Orpea", a déclaré le directeur général Laurent Guillot dans un communiqué.

(1 $ = 1,0332 euros)