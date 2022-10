Mat Immo Beaune et Nextstone entrent au capital d'Orpea, possèdent 5,52% des titres

(Actualisation: précisions sur la part du capital d'Orpea détenue par Mat Immo Beaune et Nextstone)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe familial Mat Immo Beaune, ancien actionnaire de référence du groupe Les Opalines, et la société de gestion Nextstone ont annoncé jeudi avoir dépassé de concert le seuil de 5% du capital du groupe de maisons de retraite et de cliniques Orpea.

Selon un avis publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF), le concert détenait au 26 octobre dernier 5,52% du capital et 4,60% des droits de vote d'Orpea. Ces investisseurs n'excluent pas d'augmenter leurs participations.

"A travers cette prise de participation conjointe, ces deux groupes français s'inscrivent dans la durée et se veulent force de proposition pour accompagner et soutenir la direction d'Orpea dans le redressement en cours", ont indiqué Mat Immo Beaune et Nextstone dans un communiqué commun.

Les deux investisseurs "considèrent que la solution mise en avant pour le redressement consistant en la conversion en capital de 4,3 milliards d'euros de dettes non sécurisées d'Orpea, est prématurée et risque d'entrainer à terme la détention de la société par des fonds spéculatifs étrangers".

Selon eux, il semble opportun "de se donner du temps pour permettre la réalisation d'un plan de cession d'actifs conforme aux accords souscrits avec les créanciers bancaires en juin 2022, respectueux tant des intérêts du groupe, de ses salariés, de ses actionnaires, que ceux de tous les créanciers et de la puissance publique".

