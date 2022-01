ORPEA : A suivre aujourd'hui

La séance boursière de lundi a été particulièrement mouvementée pour Orpea, en raison d’un livre dénonçant les pratiques de l’exploitant d’Ehpad et de cliniques spécialisées. Si cet ouvrage, intitulé " Les fossoyeurs : Révélations sur le système qui maltraite nos aînés ", n’est pas encore sorti, Le Monde a d’ores et déjà publié des extraits chocs ce lundi. Dans un communiqué publié après la clôture des marchés actions, Orpea « conteste formellement l’ensemble de ces accusations » qu’il considère comme « mensongères, outrageantes et préjudiciables ».



Le groupe dénonce des " éléments, polémiques et agressifs " qui montrent " une volonté manifeste de nuire ".



Orpea, ne disposant pas du livre à ce jour, a d'ores et déjà saisi ses avocats pour y donner toutes les suites, y compris sur le plan judiciaire, afin de rétablir la vérité des faits et défendre son honneur ainsi que celui de ses collaborateurs.



Le groupe rappelle qu'il exerce son activité dans un secteur qui fait l'objet de règlementations strictes et de contrôles réguliers par les autorités publiques. Il indique qu'il " n'aurait évidemment pas été en mesure d'assurer son développement en France et à l'international s'il ne respectait pas scrupuleusement les obligations qui sont les siennes ".