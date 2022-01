ORPEA : A suivre aujourd'hui

La séance a une nouvelle fois été éprouvante pour Orpea, qui a dévissé de plus de 20% mardi sur la place de Paris. Une dégringolade liée à un livre (« Les fossoyeurs : Révélations sur le système qui maltraite nos aînés "), dénonçant les pratiques de l'exploitant d'Ehpad et de cliniques spécialisées, et son obsession pour la rentabilité au détriment du bien-être de ses résidents. " Il n'y a jamais eu la moindre restriction, il n'y a jamais eu le moindre rationnement, cela ne correspond pas à nos directives, cela ne correspond pas à nos valeurs ", a plaidé Jean Christophe Romersi.



" Il n'y a pas de système organisé tel qu'il est décrit ", a ajouté le Directeur général d'Orpea France.