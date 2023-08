ORPEA : A suivre aujourd'hui

Aujourd'hui à 08:18 Partager

Après le premier tirage de 200 millions d'euros réalisé le 2 juin dernier (Crédit D1A), un deuxième tirage de 200 millions d'euros au titre du financement " new money ", consenti par les principaux partenaires bancaires du groupe à Orpea S.A. et à ses filiales Niort 94 et Niort 95, vient d'être effectué. Ce montant correspond à la totalité du Crédit D1B. Ces fonds permettront de financer les besoins généraux du spécialiste des maisons de retraite et le service de la dette.



Le financement " new money " restant non tiré à ce jour est constitué du Crédit D2 de 100 millions d'euros, mobilisable à partir de septembre prochain, et du Crédit D3 de 100 millions d'euros, mobilisable selon certaines conditions suspensives.