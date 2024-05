ORPEA : A suivre aujourd'hui

emeis annonce une progression de son chiffre d’affaires trimestriel de 11,3% par rapport au 1er trimestre 2023, dont 9,6% en organique. L’ex-Orpea affiche une croissance solide de 6,3% en France et un fort dynamisme à l’international : +15,5%. Le groupe invoque l’augmentation du taux d’occupation moyen de 2,1 points, ainsi que les revalorisations tarifaires soutenu et l’impact positif de la contribution des ouvertures d’établissements réalisées. Le taux d’occupation moyen progresse de 2,1 points sur la période à 85,1%.



Le nombre d'établissements (maisons de retraites + cliniques + résidences services) opérationnels s'élève à 1 040 à la fin du premier trimestre 2024, contre 1 003 établissements un an auparavant, la progression résultant de l'entrée dans le périmètre de consolidation de 25 établissements, principalement en Belgique et aux Pays-Bas au second trimestre 2023, et du solde net des ouvertures de nouveaux établissements, principalement des établissements de plus petite taille aux Pays-Bas.



Le nombre de lits en opérations (maisons de retraites + cliniques + résidences services) s'élève à 93 297 à la fin du premier trimestre 2024, contre 93 470 lits à fin décembre 2023 et 92 185 lits à fin mars 2023. La baisse du nombre de lits résulte principalement de fermetures et de regroupement d'établissements, notamment en Belgique.