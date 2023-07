Traverser ces difficultés n'aurait jamais été possible durant tout l'exercice 2022 puis en 2023, sans le professionnalisme et l'engagement de nos 76 000 collaborateurs : au quotidien, jamais ils n'ont cessé de prendre soin de nos résidents et de nos patients. Je tiens sincèrement à les en remercier. »

2Comme indiqué dans le Communiqué de Presse du 28 juin 2023, sur les dix classes de parties affectées, six d'entre elles ont approuvé le plan de sauvegarde accélérée à la majorité requise (plus des 2/3), trois autres, dont celle des actionnaires, ont soutenu le projet de plan de sauvegarde accélérée à plus de 50% et la classe des OCEANE a voté à 49% en faveur du plan.

apurer des dettes existantes et à lever de nouveaux fonds propres, la modification des termes et conditions du financement de juin 2022 dans le sens d'une extension des maturités et d'une réduction du taux d'intérêt, l'aménagement - via l'obtention de diverses dérogations (

Communiqué de presse

À propos d'ORPEA

ORPEA est un acteur mondial de référence, expert de l'accompagnement de toutes les fragilités. L'activité du Groupe se déploie dans 21 pays et couvre trois métiers que sont les prises en charge du grand âge (maisons de retraite médicalisées, résidences services, soins et services à domicile), les soins de Suite et de Réadaptation et les soins de Santé Mentale (cliniques spécialisées). Il compte plus de 76 000 collaborateurs et accueille chaque année plus de 267 000 patients et résidents.

https://www.orpea-group.com/

ORPEA est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120 et CAC Mid 60.

Relations Investisseurs Relations investisseurs Relations Presse ORPEA NewCap ORPEA Benoit Lesieur Dusan Oresansky Isabelle Herrier-Naufle - Directrice Relations Presse - 07 70 29 53 74 Responsable Relations Investisseurs Tel.: 01 44 71 94 94 i.herrier-naufle@orpea.net b.lesieur@orpea.net ORPEA@newcap.eu N° vert actionnaires : Image7 0 805 480 480 Charlotte Le Barbier // Laurence Heilbronn 06 78 37 27 60 - 06 89 87 61 37 clebarbier@image7.fr lheilbronn@image7.fr

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des informations de nature prospective auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats constatés diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prospective. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures. Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué de presse constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans ce document en raison d'un certain nombre de risques ou d'incertitudes décrits dans le Document d'Enregistrement Universel 2022 de la Société disponible sur le site Internet de la Société et celui de l'AMF (www.amf-france.org).

Page 4 / 4