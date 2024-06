COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Puteaux, le 25 juin 2024

Assemblée générale 2024 d'emeis

Synthèse des résultats des votes

Guillaume Pepy, Président du Conseil d'administration : « Avec un actionnariat renouvelé, un bilan financier restructuré et une nouvelle identité, nous avons ouvert une nouvelle page. Aujourd'hui, avec le Conseil d'administration et la Direction générale, nous sommes particulièrement fiers d'annoncer que notre Assemblée générale nous a permis d'introduire la raison d'être de la Société « Ensemble, soyons force de vie des plus fragiles » dans ses statuts. Le Groupe a désormais tous les atouts pour qu'ensemble, unis, collaborateurs, experts et professionnels du soin et de l'accompagnement au service de nos patients, nos résidents, leurs familles et leurs proches, et acteurs de la société civile, puisse relever les défis majeurs de notre société, la santé mentale et le grand âge ».

Laurent Guillot, Directeur général : « Parallèlement à notre restructuration financière, nous avons posé les fondamentaux humains et médico-soignants, et engagé une profonde refondation du Groupe. emeis continue sa transformation en renforçant le pilotage opérationnel et la performance de ses établissements.

Notre nouvelle identité, emeis, et notre raison d'être sont des vecteurs de performance. Elles sont l'expression de l'accompagnement proposé à nos patients, à nos résidents, aux bénéficiaires et leurs proches, et nous imposent d'exceller et d'innover dans la qualité du soin et de l'accompagnement rendus chaque jour,

dans nos établissements. Le passage en société à mission proposé en 2025 signera une nouvelle étape de

notre transformation, un nouveau défi qu'ensemble, avec le Conseil d'administration et la détermination que je tiens à saluer de toutes les équipes du Groupe, nous sommes prêts à relever. Avec toute l'humilité que nos métiers inspirent, nous restons plus que jamais déterminés. Déterminés à faire d'emeis un modèle d'entreprise résolument humaine ».

Synthèse des résultats du vote et autres résolutions

Lors de l'Assemblée générale, les actionnaires de la Société ont approuvé, à la majorité requise, les résolutions relatives à :

l'approbation des comptes 2023, l'affectation du résultat et l'approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions règlementées ;

le renouvellement du mandat de Madame Mireille Faugère, administratrice indépendante ;

les rémunérations et les avantages des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2023 ;