Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a réitéré sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 81 euros sur le titre Orpéa. Malgré un rebond plus fort qu’attendu des taux d’occupation en juin et en juillet, le broker se montre toujours prudent concernant le rythme de la reprise attendu au second semestre. Cela s’ajoute à une valorisation plutôt proche de ses plus hauts historiques.