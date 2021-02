ORPEA : Chiffre d'affaires T4 2020 en solide progression : +6,4% (1 017 M)

Doublement de la croissance organique par rapport à T3 : +1,2%

Bonne résistance de l’activité en 2020 avec un chiffre d’affaires record de 3 922 M€ (+4,9%)

Très bon accueil des campagnes de vaccination au sein des maisons de retraite : deux tiers des résidents déjà vaccinés

2021 : forte accélération des ouvertures

plus de 4 000 lits dans le monde

Le Groupe ORPEA (Paris:ORP), leader mondial de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice 2020, clos le 31 décembre et une accélération des ouvertures de nouveaux établissements pour 2021.

Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, déclare :

« L’année 2020 a été marquée par une pandémie inédite, touchant en priorité les personnes âgées et fragiles. De nombreuses familles ont été endeuillées par le virus de la Covid-19 et je voudrais avant tout leur témoigner, au nom des équipes, notre soutien et nos pensées les plus chaleureuses.

Grâce à la mobilisation, au dévouement et à l’engagement exceptionnel de nos collaborateurs, que je souhaite remercier à nouveau, ainsi qu’aux moyens médicaux, psychologiques et logistiques déployés par le Groupe, ORPEA parvient à limiter l’impact de cette crise.

Sur l’ensemble de l’année 2020, ORPEA réalise une croissance de près de 5% de son chiffre d’affaires à 3 922 M€.

Tandis que la deuxième vague de la Covid-19 impose des confinements presque partout en Europe, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre marque la résilience de l’activité avec une croissance qui s’accélère à +6,4%. Ainsi, sur ce trimestre, ORPEA parvient à une hausse de son activité proche de l’objectif défini avant la pandémie de la Covid-19, qui était de +8%.

Même si l’incertitude perdure en ce début d’année, des signaux encourageants nous permettent d’être confiants sur la croissance progressive de l’exercice 2021 : le succès de la campagne de vaccination au sein de nos maisons de retraite et la concrétisation de notre stratégie de croissance organique avec une progression de plus de 50% des ouvertures de nouveaux établissements qui atteindra plus de 4 000 lits dans 13 pays. »

Poursuite du rebond de l’activité au 4ème trimestre

En M€ Annuel Trimestriel 2020 2019 Var. T4 2020 T4 2019 Var. France Benelux 2 363,8 2 218,4 +6,6% 625,8 567,7 +10,2% Europe centrale 1 010,7 961,6 +5,1% 254,1 242,7 +4,7% Europe de l’Est 365,6 358,7 +1,9% 95,6 92,3 +3,5% Péninsule Ibérique et Latam 179,0 198,3 -9,8% 40,7 52,5 -22,4% Autre pays 3,2 3,1 +3,3% 0,8 0,8 N.A. Chiffre d’affaires total 3 922,3 3 740,2 +4,9% 1 017,0 956,0 +6,4% Dont Croissance organique1 0,0% +1,2%

Dates de consolidation : Clinipsy en France à partir du 15 juillet 2020, Sinoué en France à partir du 1er avril 2020, TLC en Irlande à partir du 1er janvier 2020 ; SIS Brésil et SIS Portugal sont consolidées à partir du 1er octobre 2019.

Composition des zones géographiques : France Benelux (France, Belgique, Pays-Bas, Irlande), Europe centrale (Allemagne, Italie et Suisse), Europe de l’Est (Autriche, Pologne, Rép. tchèque, Croatie, Slovénie, Lettonie), Péninsule Ibérique et Latam (Espagne, Portugal, Brésil, Uruguay, Mexique), Autre pays (Chine).

Alors que le 4ème trimestre a été marqué par une deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 et des confinements dans la plupart des pays européens, l’activité du Groupe a accéléré son rebond avec une croissance de +6,4% du chiffre d’affaires. Sur le trimestre, la croissance organique atteint +1,2%, soit plus du double du niveau du 3ème trimestre (+0,5%). Cette performance résulte :

- de la poursuite du rebond des activités de Soins de Suite et Réadaptation, avec notamment la transformation de lits dédiés à des patients Covid-19 ;

- d’une solide dynamique des activités en santé mentale ;

- d’une bonne maîtrise des taux d’occupation dans les maisons de retraite. Les équipes continuent de protéger par des mesures préventives (sectorisation, procédures de fonctionnement, …) et curatives (protocoles de soin, confinement temporaire, …), qui évoluent au fur et à mesure des connaissances scientifiques disponibles sur le virus, tout en veillant à préserver une atmosphère chaleureuse et conviviale.

A l’exception de la zone Péninsule Ibérique et Latam, impactée majoritairement par l’Espagne, les différentes zones géographiques retrouvent des niveaux de croissance organique positifs ou très proches de zéro dès ce 4ème trimestre.

Sur l’exercice 2020, marqué par une pandémie inédite, le chiffre d’affaires progresse de près de 5% pour atteindre un niveau record à 3 922 M€. Cette solide performance démontre non seulement la résilience de l’activité, mais surtout l’engagement exceptionnel des équipes d’ORPEA pour tenter de limiter l’impact de cette crise, qui donnent le meilleur d’elles-mêmes pour les résidents et patients. Le chiffre d’affaires organique est stable sur l’année. La croissance résulte des acquisitions de groupes notamment en Irlande en maisons de retraite, en France en santé mentale et des acquisitions ciblées d’établissements indépendants.

Succès du déploiement de la vaccination au sein des maisons de retraite du Groupe

Grâce à la décision de la plupart des Etats européens de donner la priorité aux résidents de maison de retraite dans la stratégie vaccinale, les campagnes de vaccination au sein des établissements du Groupe ont débuté fin 2020 et se sont significativement amplifiées sur les premières semaines de janvier 2021. Une nouvelle fois, la mobilisation des équipes ORPEA en termes de pédagogie pour expliquer la stratégie vaccinale, mais également en termes d’organisation, a permis d’atteindre, en date du 8 février 2021, un taux moyen de vaccination de ses résidents de maisons de retraite de plus de 66% (qui ont reçu au moins la première injection du vaccin).

Certains pays, tels que l’Espagne, le Portugal, le Brésil, l’Autriche ou la Croatie, dépassent d’ores et déjà les 80%. Cette campagne de vaccination, déployée avec une rapidité inédite, a donc été globalement très bien accueillie par les personnes âgées et leurs proches, et surtout, permet de les protéger des formes graves de la maladie.

Parmi les salariés, déjà 37% des collaborateurs du Groupe ont pu être vaccinés au sein des établissements alors que la campagne n’est pas encore ouverte à toutes les classes d’âge dans plusieurs pays.

Quel que soit le statut vaccinal au sein des établissements, les mesures barrières, les soutiens psychologiques et l’ensemble des procédures liées à la Covid-19 restent en place afin d’assurer la meilleure protection possible des résidents, patients, familles, collaborateurs et intervenants extérieurs.

2021 : plus de 4 000 nouveaux lits en ouverture

Depuis quelques années, ORPEA a recentré sa stratégie de développement sur l’axe le plus créateur de valeur : la création de nouveaux établissements dans les grandes villes d’Europe et d’Amérique latine.

Comme anticipé, cette stratégie commencera à porter ses fruits en 2021 avec une accélération de plus de 50% des ouvertures de nouveaux lits par rapport au rythme enregistré ces dernières années.

Le Groupe ouvrira, en 2021, et plus particulièrement au 2nd semestre, 4 055 nouveaux lits, correspondant à environ 45 établissements et des extensions. Ces ouvertures seront réalisées sur l’ensemble des zones géographiques : 32% en France et au Benelux, 20% en Europe Centrale, 23% en Europe de l’Est et 25% en Péninsule Ibérique et Latam. Ces établissements ont été conçus et construits par le Groupe en prenant en compte les plus hauts standards de qualité et de soins, dans le respect des traditions locales, et sont, pour la plus grande partie, localisés dans des villes stratégiques : Anvers, Porto, Bilbao, Rio, Varsovie, Dortmund, Turin, …

A titre d’exemple, 2021 marquera l’ouverture du premier « flagship » ORPEA au Brésil avec l’établissement Peninsula, situé devant la baie de Rio de Janeiro, dans l’un des quartiers les plus recherchés de la ville.

Perspectives 2021

Même si les campagnes de vaccination connaissent un très bon démarrage et que la situation sanitaire au sein des établissements du Groupe demeure stable depuis mi-décembre, ORPEA reste particulièrement vigilant et a renforcé ses mesures barrières récemment, face au risque de variants du virus de la Covid-19.

ORPEA communiquera son objectif de croissance du chiffre d’affaires pour 2021 lors de la publication de ses résultats annuels 2020, le 16 mars.

Agenda financier 2021

Les dates ci-dessous demeurent indicatives. Les communiqués seront publiés après clôture du marché.

Evénement Date Résultats annuels 2020 Mardi 16 mars 2021 CA T1 2021 Mardi 4 mai 2021 CA S1 2021 Mardi 20 juillet 2021 Résultats semestriels 2021 Mardi 21 septembre 2021 CA T3 2021 Mercredi 3 novembre 2021

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 1 028 établissements pour 105 443 lits (dont 21 137 lits en construction) dans 22 pays, répartis sur 5 zones géographiques :

- France Benelux : 523 établissements / 46 277 lits (dont 4 957 en construction)

- Europe Centrale : 249 établissements / 26 491 lits (dont 4 885 en construction)

- Europe de l’Est : 136 établissements / 14 621 lits (dont 3 647 en construction)

- Péninsule Ibérique / Latam : 119 établissements / 17 914 lits (dont 7 648 en construction)

- Autre pays : 1 établissement / 140 lits

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

1 La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe intègre : 1. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l’évolution de leurs taux d’occupation et des prix de journée ; 2. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1 ; 3. Le chiffre d’affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d’affaires des établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1.

