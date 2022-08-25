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ORPEA : Document AMF CP. 2022DD858133

25/08/2022 | 22:28
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2022DD858133

24 août 2022

FR0000184798 - DD152953

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Olivier LECOMTE, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ORPEA

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 23 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 23.4700 Euro

VOLUME : 800.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 23.4700 Euro

VOLUME : 800.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Orpéa SA published this content on 25 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 August 2022 20:27:05 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 4 623 M 4 607 M -
Résultat net 2022 177 M 176 M -
Dette nette 2022 11 685 M 11 645 M -
PER 2022 8,24x
Rendement 2022 3,74%
Capitalisation 1 456 M 1 451 M -
VE / CA 2022 2,84x
VE / CA 2023 2,49x
Nbr Employés 56 983
Flottant 94,9%
Graphique ORPEA
Durée : Période :
ORPEA : Graphique analyse technique ORPEA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ORPEA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 9
Dernier Cours de Clôture 22,90 €
Objectif de cours Moyen 53,18 €
Ecart / Objectif Moyen 132%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Laurent Lemaire Executive Vice President-Finance & Administration
Guillaume Laurent Pépy Chairman
Laure Frères Director-Nursing Home
Bernadette Danet-Chevallier Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ORPEA-74.01%1 476
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES-9.64%1 932
AMVIS HOLDINGS, INC.-1.13%1 862
CARETECH HOLDINGS PLC29.34%996
BROOKDALE SENIOR LIVING INC.-12.21%846
ARVIDA GROUP LIMITED-21.83%690