ORPEA : Indicateurs financiers 2021

Enfin, je souhaiterais plus que jamais remercier nos 70 000 collaborateurs pour leur engagement sans faille au service des résidents, patients et familles. Je sais leur totale mobilisation au quotidien et mesure combien cette situation les a ébranlés. Je veux leur redire toute la confiance que j'ai en eux. »

ORPEA adhère pleinement aux annonces formulées ces derniers jours par les pouvoirs publics, dans l'objectif de garantir plus de contrôles, de qualité, de transparence dans les EHPAD et pour renforcer la confiance des familles vis-à-vis de l'ensemble du secteur. La société s'engage à les déployer avec la plus grande diligence au sein de ses établissements, certaines mesures s'inscrivant déjà dans la continuité d'actions ou de réflexions initiées par le Groupe.

Depuis fin janvier, près de 150 établissements du Groupe en France ont fait l'objet d'inspections administratives qui ont été accueillies avec professionnalisme par les équipes. Je m'engage à veiller à ce que l'ensemble des observations soient considérées avec le plus grand sérieux et les recommandations mises en œuvre dans les meilleurs délais. Dans le cadre de la phase de finalisation des inspections IGF et IGAS, nous travaillons sur les réponses à apporter.

C'est également en ce sens que le Conseil d'administration a immédiatement créé un Comité ad-hoc de suivi et a mandaté Grant Thornton et Alvarez & Marsal pour mener des missions d'évaluations externes indépendantes. Toutes nos équipes contribuent à faciliter leur travail.

Je souhaite, en premier lieu, témoigner tout mon soutien aux résidents, patients et leur famille dont je mesure l'émotion suscitée par les allégations portées à l'encontre du Groupe et les débats actuels sur l'accompagnement du Grand Âge. Je tiens à leur dire que nous avons mis tout en œuvre pour faire la lumière sur ce qui nous est reproché. Cette transparence, nous la devons à l'ensemble de nos parties prenantes, et en premier lieu aux résidents et à leur famille.

Conformément au communiqué du 23 février 2022, ORPEA diffuse de manière préliminaire une sélection d'indicateurs financiers clés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021. La publication des comptes audités interviendra postérieurement à la mise à disposition des différents rapports et premières conclusions des enquêtes administratives (IGF - Inspection Générale des Finances, et IGAS - Inspection Générale des Affaires Sociales) et évaluations externes indépendantes (Grant Thornton et Alvarez & Marsal), prévus respectivement mi-mars et mi-avril. Le contenu des rapports et premières conclusions pourrait conduire la société, dans le cas où des éléments nouveaux seraient mis en évidence, à en considérer la traduction comptable en fonction de leur matérialité.

Les procédures d'audit sur les comptes sont en cours.

La communication des indicateurs financiers clés 2021 a été arrêtée par le Conseil d'administration du 11 mars 2022.

Indicateurs clés concernant les résultats 2021

Les résultats 2021 sont présentés suivant les normes IFRS, incluant IFRS 16, et conformes aux réglementations et recommandations en vigueur.

En M€ (IFRS) - procédures d'audit en cours 2021 2020 Var. Chiffre d'affaires 4 285 3 922 +9,2% EBITDAR (EBITDA avant loyers) 1 068 963 +10,9% Marge d'EBITDAR 24,9% 24,6% EBITDA 1 037 926 +12,0%

Le chiffre d'affaires 2021 s'élève à 4 285 M€, en hausse de +9,2% (dont +5,1% de croissance organique). Cette évolution intègre notamment les contributions des nouveaux établissements ouverts en 2021, des acquisitions réalisées (dont First Care, Belmont et Brindley en Irlande et Sensato en Suisse) et de la remontée du niveau d'activité.

L'EBITDAR (EBITDA avant loyers) s'élève à 1 068 M€, soit une marge de 24,9% sur le chiffre d'affaires 2021.

Dette financière et engagements locatifs au 31/12/2021

En M€ (IFRS) - procédures d'audit en cours 2021 2020 Dette financière nette 7 767 6 653 Dette financière brute 8 809 7 542 Trésorerie 1 042 889 Engagements locatifs (IFRS16) 3 229 2 987 Montant des loyers immobiliers (1) 383 354

Il est rappelé en tant que de besoin que les loyers immobiliers ne sont pas portés en déduction de l'EBITDA en application de la norme IFRS16

2