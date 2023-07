Puteaux, le 11 juillet 2023

LE PROFESSEUR DIDIER PITTET, NOMMÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL

SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL ET INTERDICIPLINAIRE DU GROUPE ORPEA

Le Professeur Didier PITTET, nommé Président du Conseil Scientifique International et Interdisciplinaire, aura notamment pour missions de mettre en place un consensus d'experts relatifs aux activités du Groupe, des partenariats académiques, des revues de littérature, des études pilotes, de coordonner les appels à projets. Il s'appuiera sur 18 experts* pour mener à bien des pratiques médicales et soignantes basées sur la science et les bonnes pratiques. A ce titre, Didier PITTET rejoint l'équipe de la Direction médicale du Professeur Pierre KROLAK-SALMON, Directeur Médical du Groupe.

Laurent Guillot, Directeur Général du Groupe : « L'expertise du Professeur Didier Pittet et de ses collègues du Conseil Scientifique International et Interdisciplinaire participera à la dynamique de refondation du Groupe en recommandant des améliorations continues des pratiques médicales et soignantes basées sur la science et les meilleures pratiques internationales. La nomination du Professeur Didier Pittet et du Conseil Scientifique International et interdisciplinaire permettra d'accélérer le projet médical qui permet de répondre aux enjeux de soins et d'accompagnement de demain. Le projet, au cœur du plan de Refondation d'ORPEA, sous la direction du Professeur Pierre Krolak-Salmon, s'appuie sur trois piliers :

la Commission Médico-Soignante du Groupe, clé de voûte du système,

Médico-Soignante du Groupe, clé de voûte du système, le Conseil d'Orientation Ethique présidé par Emmanuel Hirsch,

et le Conseil Scientifique International et Interdisciplinaire ».

Titulaire de chaires de professeur honoraire à l'Imperial College (Londres), à la Hong Kong Polytechnic University School of Health Science (Hong Kong) et à la First Medical School of the Fu (Shanghai), le Professeur Pittet travaille en étroite collaboration avec l'OMS dont il fut précédemment chef du service d'épidémiologie hospitalière et directeur du Centre collaborateur pour la Sécurité des Patients, aux Hôpitaux universitaires et Faculté de médecine de Genève, Suisse.

Il est aussi conseiller principal du First Global Patient Safety Challenge, dont le programme Clean Care is Safer Care est actif dans les hôpitaux de 189 des 195 États membres de l'ONU.

En juin 2020, le Professeur Pittet a été nommé par le Président Emmanuel Macron, président d'une mission indépendante créée pour évaluer la gestion de la crise du COVID-19 et mieux faire face aux risques posés par la pandémie, avec rédaction d'un rapport publique en mai 2021.

Auteur et co-auteur de plus de 500 publications dans des revues scientifiques et éditeur du premier manuel "Hand Hygiene - A Handbook for Medical Professionals" (Wiley-Blackwell, 2017), le Professeur Pittet est consultant éditorial pour The Lancet et membre des comités de rédaction de nombreuses revues scientifiques, y compris The Lancet Infectious Diseases, qu'il a créé en collaboration avec John McConnell. Le Professeur Pittet a été honoré de nombreuses distinctions professionnelles et civiles, notamment fait chevalier de la Légion d'Honneur par le Président Emmanuel Macron et élevé à l'ordre de commandeur de l'Empire britannique (CBE) par Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Le Professeur Pittet dispose d'une large