L’Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société ORPEA S.A. (Paris:ORP) (la « Société ») se tiendra le mardi 25 juin 2024 à 9 heures 30, à la Maison de l’Artisanat, 12 avenue Marceau 75008 Paris, France.

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée générale, a été publié ce jour au Bulletin d’Annonces Légales Obligatoire (BALO).

Cet avis de réunion ainsi que les documents et les informations préparatoires relatifs à l’Assemblée générale, notamment visés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, sont consultables sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : https://www.emeis-group.com/orpea-s-a/actionnaires/assemblees-generales/.

Tout actionnaire peut demander l’envoi des documents et renseignements visés par les articles R. 225-81 et

R. 225-83 du Code de commerce auprès de Société Générale – Départements Titres et Bourses – Service des Assemblées, 32 rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, France (établissement centralisateur mandaté par la Société).

Les actionnaires pourront prendre connaissance des documents qui seront déposés sur le bureau de l’Assemblée générale auprès de la Société à l’adresse ORPEA S.A., 12 rue Jean Jaurès 92813 Puteaux Cedex, France, pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée générale.

A propos de emeis

Avec près de 78 000 experts et professionnels de la santé, du soin, et de l’accompagnement des plus fragiles, emeis est présent dans une vingtaine de pays et couvre cinq métiers : les cliniques psychiatriques, les cliniques de soins médicaux et de réadaptation, les maisons de retraite, les services et soins à domicile et les résidences services.

emeis accueille chaque année près de 283 000 résidents, patients et bénéficiaires. emeis s’engage et se mobilise pour relever un des enjeux majeurs de nos sociétés : l’augmentation du nombre des populations fragilisées par les accidents de la vie, par le grand âge ou encore par les maladies mentales.

ORPEA S.A., la société mère du Groupe, détenue à 50,2% par la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, MAIF et MACSF Epargne Retraite, est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR001400NLM4) et membre des indices SBF 120 et CAC Mid 60.

Site : www.emeis-group.com

