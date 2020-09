ORPEA : Oddo BHF toujours Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a réitéré son opinion Neutre et son objectif de cours de 105 euros sur le titre Orpea. Le broker justifie sa position par des questions de valorisation et de contexte sanitaire, qui risque d’apparaître encore un peu menaçant pour les Ehpad, au moins théoriquement et médiatiquement parlant. Ceci étant, à moyen terme, le broker souligne qu’Orpéa conserve ses qualités fondamentales. L’analyste a par ailleurs apprécié les résultats du premier semestre 2020 qui se sont révélés « assez résistants et en haut des attentes ».