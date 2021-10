ORPEA : Rapport financier semestriel 2021

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL Période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 Le présent rapport financier est établi conformément aux dispositions des articles L 451-1-2 du Code Monétaire et Financier et 222-4 à 222-6 du Règlement Général de l'AMF. Il sera diffusé selon les normes en vigueur. Il est notamment disponible sur le site de la Société : www.orpea-corp.com. SOMMAIRE 1 - RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE PAGE 2 - Faits marquants - Croissance de l'activité - Résultats financiers du 1 er semestre 2021 - Structure financière, endettement consolidé et patrimoine immobilier - Flux de trésorerie - Perspectives à court et moyen terme 2 - ETATS FINANCIERS PAGE 10 Compte de résultat Bilan Tableau de flux de trésorerie Tableau de variation des capitaux propres Annexe 3 - ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIEL PAGE 60 4 - RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PAGE 61 S.A à conseil d'administration au capital de 80 769 796,25 € - Siège social : 12 rue Jean Jaurès 92813 Puteaux Cedex

1. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 1.1 FAITS MARQUANTS Covid-19 : maîtrise de la situation sanitaire grâce au succès de la campagne vaccinale Grâce à la campagne mondiale de vaccination initiée dès la fin de l'exercice 2020, la situation sanitaire a connu une nette amélioration avec une baisse nette et rapide des cas positifs parmi les patients, résidents, et salariés. Cette diminution, constatée à partir de février, s'est poursuivie de façon très sensible pour se stabiliser tout au long du deuxième trimestre à une très faible proportion de cas positifs parmi les patients et résidents (moins de 0,2%), la quasi-totalité des établissements ne présentant aucun cas de Covid-19 à fin Juin 2021. Les cas concernés étaient par ailleurs en très large majorité asymptomatiques. Ainsi au 20 septembre 2021, plus de 90% des résidents et 85% des collaborateurs étaient vaccinés (dont 99% en France). Ce changement de paradigme, couplé à une vigilance constante a permis aux établissements de redevenir des lieux sécurisés, sans circulation du virus et où la vie sociale a pu retrouver sa place prépondérante : repas au restaurant, animations, sorties extérieures, visites des proches en chambre ont ainsi pu reprendre, favorisant une reprise des admissions en maisons de retraite. Développement Au cours du 1er semestre 2021, le groupe ORPEA a notamment réalisé 2 opérations de croissance externe sélectives qui complèteront parfaitement le maillage géographique et le parcours de soins dans les pays concernés, l'Irlande et la Suisse. D'autre part ces acquisitions présentent des caractéristiques communes illustrant l'approche d'ORPEA en matière de croissance externe : Des actifs de qualité, récents pour la plupart, dans d'excellentes localisations ;

Une excellente réputation dans la prise en charge des résidents et patients au niveau local ou national ;

Des groupes de taille intermédiaire, plus faciles à intégrer et correspondant aux critères financiers stricts d'ORPEA. Acquisition des 50% restant de Brindley Healthcare Après avoir acquis 50% du capital en Juillet 2020, ORPEA a acquis au cours du 1er semestre 2021 les 50% restants du capital de Brindley Healthcare. Fondé en 2000 ce Groupe exploite 10 établissements (574 lits) répartis sur 6 comtés adjacents à celui de Dublin, et le chiffre d'affaires réalisé en 2020 s'élève à 25 M€. Acquisition de Sensato AG Fondé en 2008, Sensato AG est l'un des premiers groupes privés suisses avec un réseau de 7 établissements (443 lits) modernes dans le nord et nord-ouest du pays (cantons d'Argovie, Berne et Thurgovie) et une offre duale de maisons de retraites et de résidences services, présentant une forte complémentarité géographique ainsi qu'un potentiel de synergies avec le réseau existant d'ORPEA (Senevita) en Suisse. Rapport financier semestriel 2021 Page 2 sur 62

L'acquisition de Sensato AG correspond parfaitement aux critères de création de valeur d'ORPEA : qualité et excellence des soins, immeubles modernes construits il y a moins de 5 ans et situés dans d'excellentes localisations. D'autre part, avec près d'un tiers du réseau en phase de déploiement, Sensato offre un potentiel significatif d'augmentation du volume d'activité et d'optimisation des performances opérationnelles. En 2020, Sensato AG a réalisé un chiffre d'affaires de 20 M€. Grâce à cette acquisition ORPEA conforte sa place de numéro 2 en Suisse avec un réseau total de 47 établissements et 4 367 lits. Poursuite du développement organique avec l'ouverture de nouveaux lits Depuis le début de l'exercice 2021, ORPEA a poursuivi sa stratégie de premiumisation, axée sur la création de nouveaux établissements au cœur des grandes villes. Ainsi, le Groupe a ouvert 1 276 nouveaux lits qui contribueront à la croissance organique future. 1.2 CROISSANCE DE L'ACTIVITE S1 2021 S1 2020 Var. France Benelux 1 277,8 1 136,6 +12,4% Europe centrale 516,4 499,6 +3,3% Europe de l'Est 192,7 170,3 +13,1% Péninsule Ibérique et Latam 81,1 96,4 -16,0% Autre pays 1,5 1,5 NA Chiffre d'affaires total 2 069,5 1 904,4 +8,7% Dont Croissance organique1 +5,2% Composition des zones géographiques : France Benelux (France, Belgique, Pays-Bas, Irlande, Royaume Uni), Europe centrale (Allemagne, Italie et Suisse), Europe de l'Est (Autriche, Pologne, Rép. Tchèque, Slovénie, Lettonie, Croatie, Russie), Péninsule Ibérique et Latam (Espagne, Portugal, Brésil, Uruguay, Mexique, Colombie, Chili), Autres pays (Chine). Au cours du 1er semestre 2021, ORPEA a réalisé un chiffre d'affaires de 2 069,5 M€, en hausse de +8,7%. Sur l'ensemble du semestre, le Groupe réalise ainsi une croissance organique de +5,2%, notamment grâce à une bonne dynamique de nouvelles admissions dans les maisons de La croissance organique du chiffre d'affaires du Groupe intègre : 1. La variation du chiffre d'affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l'évolution de leurs taux d'occupation et des prix de journée ; 2. La variation du chiffre d'affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1 ; Le chiffre d'affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d'affaires des

établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1. Rapport financier semestriel 2021 Page 3 sur 62

retraites et une activité record dans les établissements de santé mentale, notamment en raison des conséquences psychologiques des différentes restrictions des 18 derniers mois. L' ACTIVITE F RANCE B ENELUX La zone France Benelux comprend l'activité en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande et au Royaume Uni. La croissance du chiffre d'affaires de cette zone atteint +12,4% à 1 277,8 M€ Cette progression résulte d'une bonne dynamique de reprise des activités en maisons de retraites et en cliniques, ainsi que de la contribution des acquisitions réalisées en 2020 en France (Clinipsy, consolidée depuis le 1er juillet 2020, Sinoué depuis le 1er avril 2020) et en Irlande (Brindley Healthcare, consolidé depuis le 1er janvier 2021). Cette zone représente près de 62% de l'activité du Groupe au 1er semestre 2021. L' ACTIVITE E UROPE C ENTRALE La zone Europe Centrale comprend l'activité en Allemagne, Italie et Suisse. Cette zone enregistre une hausse de +3,3% à 516,4 M€, grâce à la premiumisation de l'offre notamment en Allemagne. En 2020 l'Allemagne et la Suisse avaient été moins impactées par la 1ère vague de la pandémie de Covid-19. L'Europe Centrale est la deuxième Zone Géographique du Groupe en termes de chiffre d'affaires et représente 25% de l'activité du Groupe au 1er semestre 2021. L' ACTIVITE E UROPE DE L 'E ST La zone Europe de l'Est comprend l'activité en Autriche, Pologne, République tchèque, Slovénie, Lettonie, Croatie et Russie. Elle enregistre une très forte hausse de son chiffre d'affaires, de +13,1% à 192,7 M€. Au cours du 2ème trimestre 2020, les cliniques de soins de suite et de réadaptation en Autriche ayant été fermées cette progression résulte principalement du retour à un niveau d'activité normatif au sein de ces établissements. Cette zone géographique représente 9% de l'activité du Groupe sur la période. L' ACTIVITE P ENINSULE IBERIQUE ET L ATAM La zone Péninsule ibérique et LATAM comprend l'activité en Espagne, au Portugal, au Brésil, au Mexique et en Uruguay. Le chiffre d'affaires de cette zone, réalisé très largement en Espagne et en particulier à Madrid et Barcelone qui ont été très impactées par la pandémie de Covid-19 lors de la première vague en 2020, s'inscrit en baisse de - 16,0% à 81,1 M€ ; En effet, les maisons de retraites n'ont pas encore retrouvé le niveau d'activité prévalant avant la première vague. Cette zone représente 4% de l'activité du Groupe au 1er semestre 2021. L' ACTIVITE A UTRE PAYS La zone Autre pays ne comprend que la Chine avec un chiffre d'affaires de 1,5 M€, correspondant à un établissement à Nankin. Rapport financier semestriel 2021 Page 4 sur 62

1.3 RESULTATS FINANCIERS DU 1ER SEMESTRE 2021 Var. En M€ S1 2021 S1 2020 S1 2021/ S1 2020 Chiffre d'affaires 2 069,5 1 904,2 +8,7% Achats consommés et autres charges externes -373,8 -342,7 +9,1% Charges de personnel -1 181,2 -1 080,0 +9,0% Impôts et taxes -79,7 -72,3 +15,8% Autres produits et charges opérationnels courants 80,1 44,3 n.a. EBITDAR 514,9 453,4 +13,6% Loyers -15,5 -14,4 +7,7% EBITDA 499,4 439,0 +13,8% Amortissements et provisions -268,7 -242,3 +10,9% Résultat opérationnel courant 230,7 196,8 +17,3% Autres produits et charges opérationnels non courants 11,6 15,3 n.a. Résultat opérationnel 242,3 212,1 +14,2% Coût de l'endettement financier net -109,2 -113,3 -3,7% Résultat avant impôt 133,1 98,8 +34,9% Charge d'impôt -30,9 -28,3 +9,2% QP de résultat dans les entreprises associées et -0,3 1,8 n.a. coentreprises Part revenant aux intérêts minoritaires -0,5 -0,8 n.a. Résultat net part du Groupe 102,4 73,0 +40,3% S1 2021 S1 2020 Retraité Retraité IFRS 16 IFRS 16 2 069,5 1 904,2 -377,1 -342,7 -1 177,2 -1 080 ,0 -83,8 -72,3 80,1 44,3 511,6 453,4 -186,2 -169,5 325,5 283,9 -123,5 -112,6 202,0 171,3 11,2 15,3 213,2 186,6 -70,0 -79,8 143,2 106,8 -33,2 -30,2 -0,3 1,8 -0,5 -0,8 110,1 79,1 R ESULTAT OPERATIONNEL COURANT L'EBITDAR (EBITDA avant loyers) est en hausse de +13,6% à 514,9 M€, soit une marge de 24,9%, grâce notamment à la forte progression de la zone Europe Centrale, qui réalise une marge supérieure à celle d'avant la pandémie de Covid-19 (26,6%). D'autre part, la zone Péninsule Ibérique-Latam se distingue par une très nette augmentation de la rentabilité (marge d'EBITDAR à 19,8%, soit +970 pb), malgré un niveau d'activité en recul. La zone Europe de l'Est enregistre aussi une progression soutenue de sa marge d'EBITDAR de 10,7% au S1 2020 à 15,2% au S1 2021, du fait de la réouverture des cliniques autrichiennes qui avait été fermées au 2ème trimestre 2020. La marge d'EBITDAR de la zone France Benelux se situe à 26,0% contre 27,0% au 1er semestre 2020, du fait d'un moindre taux d'occupation des maisons de retraite en France et en Belgique. L'ensemble du semestre reste marqué par la pandémie, avec un impact lié à la Covid- 19 qui s'élève, en brut, à 133 M€ (perte d'activité, surcoûts d'équipements de protection individuelle et primes au personnel). En tenant compte des compensations reçues, le coût net s'élève à 35 M€, soit une baisse de 34% par rapport au S1 2020 ; ces compensations sont comptabilisées en résultat courant, soit en autres produits pour les compensations liées à la perte d'activité, soit en réduction des charges pour les compensations liées aux surcoûts. L'EBITDA du 1er semestre 2021 affiche une hausse de +13,8% à 499,4 M€, soit une marge de 24,1% du chiffre d'affaires, en hausse de 100 pb par rapport au S1 2020. Le Résultat Opérationnel Courant est de 230,7 M€ (+17,3%) après amortissements et provisions de 268,7 M€ (+10,9%) reflétant la hausse du patrimoine immobilier détenu en propre. Rapport financier semestriel 2021 Page 5 sur 62

