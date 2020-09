ORPEA : Résultats semestriels 2020

La situation sanitaire au sein du réseau est à ce jour maîtrisée : le nombre de cas positifs demeure faible (0,4% des résidents et patients au 15 septembre 2020) et plus de 90% de ces cas positifs sont asymptomatiques. Ainsi, plus de 97% des établissements du Groupe ne présentent, à ce jour, aucun cas de Covid-19.

Afin de remercier la mobilisation et le dévouement de ses collaborateurs durant la crise sanitaire, ORPEA leur a versé une prime exceptionnelle, en complément des primes gouvernementales.

D'autre part, afin d'appréhender le ressenti de ses équipes durant cette crise, le Groupe a réalisé dès juin 2020, en collaboration avec un cabinet de conseil international, une enquête collaborateurs auprès de

22 000 salariés en France. Les principales conclusions de cette enquête montrent :

un sentiment d'utilité très important pour 90% des salariés ;

des mesures de protection jugées adaptées pour près de 9 salariés sur 10.

En parallèle, une enquête de satisfaction de la gestion de la crise sanitaire a été réalisée au niveau Groupe auprès des familles des résidents, par des sociétés externes indépendantes : 37 000 questionnaires ont été adressés avec un taux de réponse de 46%. 92,5% des répondants se sont dits satisfaits ou très satisfaits de l'information et des mesures mises en place pour assurer la sécurité des résidents.

ORPEA et ses équipes restent prêts et mobilisés pour assurer une protection optimale des résidents, patients et collaborateurs. La sécurité et la qualité de la prise en charge de ses parties prenantes restent la priorité du Groupe.

Solide résilience des résultats S1 2020

Les résultats semestriels 2020 sont présentés suivant les normes IFRS, incluant IFRS 16, et conformes aux réglementations et recommandations en vigueur.

En M€ S1 2020 S1 2019 Var. (IFRS) Chiffre d'affaires 1 904,2 1 840,6 +3,5% EBITDAR (EBITDA avant loyers) 453,4 479,7 -5,5% EBITDA 439,0 464,5 -5,5% Résultat Opérationnel Courant 196,8 244,1 -19,4% Coût de l'endettement financier net -113,3 -106,3 +6,5% Résultat avant impôt 98,8 153,2 -35,5% Résultat net part du Groupe 73,0 114,6 -36,3%

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 s'inscrit en hausse de +3,5% à 1 904,2 M€, soutenu par une croissance externe solide notamment en Irlande (TLC), en Amérique Latine (SIS) et en France (Sinoué) qui a permis de plus que compenser le repli limité de 0,9% de la croissance organique.

L'EBITDAR (EBITDA avant loyers) est en baisse de 5,5% à 453,4 M€, soit une marge de 23,8%. La baisse de 230 pb par rapport au S1 2019 résulte de l'impact de la Covid-19 qui s'élève, en brut, à 147 M€ (perte d'activité, surcoûts d'équipements de protection individuelle et primes au personnel). En tenant compte des compensations reçues, le coût net est de 53 M€. Ces compensations sont comptabilisées en résultat courant, soit en autres produits pour les compensations liées à la perte d'activité, soit en réduction des charges pour les compensations liées aux surcoûts. Les zones géographiques les plus impactées sont l'Europe de l'Est (en raison de la fermeture temporaire des cliniques autrichiennes) et la zone Péninsule Ibérique et Latam, particulièrement en Espagne. A contrario, les zones France Benelux et Europe Centrale démontrent une bonne résistance avec des baisses limitées.

L'EBITDA est en baisse de 5,5% à 439,0 M€, soit une marge de 23,1% du chiffre d'affaires.

La marge d'EBITDA retraitée d'IFRS 16 s'établit à 14,9%, en tenant compte d'un montant de loyers externes de 169,5 M€.