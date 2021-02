Stifel a réitéré sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 108 euros sur le titre Orpea, dans le sillage d’un solide point d’activité annuel. S’il faudra patienter jusqu’au mois de mars pour avoir la guidance 2021, le bureau d’études entrevoit un horizon dégagé, en raison d’un pipeline fourni, du retour à des taux d’occupation plus normatifs et à une base de comparaison favorable. Après les solides publications de LNA Santé et d’Orpea, le ton est donc donné pour le secteur, et l’analyste n’attend rien de moins de la part de Korian lors de sa publication du 24 février.